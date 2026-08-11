Деменко объяснил, почему Мостовой может быть обижен на "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"

"Мостовой будет очень хорошим приобретением для "Краснодара", если оно случится. Ясно, что он хочет больше игрового времени. Хотя и в "Краснодаре" ему никто место в составе не гарантирует. Тот же Батчи выглядит неплохо, поэтому выиграть конкуренцию будет непросто", — заявил Деменко.

"Думаю, у него есть обида. Он столько играл за "Зенит", выигрывал титулы, а к нему такое недоверие. Мостовой переживает, ему хочется больше доверия, которое он заслуживает", — добавил Деменко.