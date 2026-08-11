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Деменко объяснил, почему Мостовой может быть обижен на "Зенит"

Экс-футболист "Зенита" Максим Деменко считает, что Андрей Мостовой может быть обижен на петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Максим Деменко прокомментировал возможный переход Андрея Мостового из "Зенита" в "Краснодар". По его мнению, 28-летний вингер способен серьезно усилить действующего лидера РПЛ, хотя место в основном составе ему никто не гарантирует.

"Мостовой будет очень хорошим приобретением для "Краснодара", если оно случится. Ясно, что он хочет больше игрового времени. Хотя и в "Краснодаре" ему никто место в составе не гарантирует. Тот же Батчи выглядит неплохо, поэтому выиграть конкуренцию будет непросто", — заявил Деменко.

Отдельно бывший футболист обратил внимание на положение Мостового в "Зените". Он считает, что у игрока накопилось недовольство из-за отношения к нему.

"Думаю, у него есть обида. Он столько играл за "Зенит", выигрывал титулы, а к нему такое недоверие. Мостовой переживает, ему хочется больше доверия, которое он заслуживает", — добавил Деменко.

Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. За петербургский клуб вингер провел 208 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 23 результативные передачи.

Источник: "Совспорт"

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