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Григорян — о Галактионове в "Локомотиве": какие нужно иметь Фаберже, чтобы держать себя в тонусе?

Российский тренер Александр Григорян считает, что возможный уход Алексея Батракова и Артема Карпукаса способен серьезно ударить по команде и работе Михаила Галактионова.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Александр Григорян оценил ситуацию в "Локомотиве" на фоне слухов о возможном уходе ведущих футболистов.

"Когда ты понимаешь, что могут уйти Батраков, Карпукас, это очень сложно. Это ж какие нужно иметь Фаберже, чтобы постоянно держать себя в тонусе? У тебя мысли: а нужно ли это руководству, а нужно ли это все? Как бы у "Локомотива" не было серьезного провала", — заявил Григорян.

Специалист также отметил работу Михаила Галактионова. По его словам, в нынешних обстоятельствах главному тренеру железнодорожников недостаточно только профессиональных качеств.

"Галактионов показал себя как очень способный и одаренный тренер, но, чтобы в такой ситуации справиться, нужно еще быть очень сильной личностью. Он поставлен в ситуацию, в которой трудно справиться просто классному тренеру", — добавил Григорян.

После трех туров РПЛ "Локомотив" набрал два очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

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