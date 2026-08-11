Григорян — о Галактионове в "Локомотиве": какие нужно иметь Фаберже, чтобы держать себя в тонусе?

"Когда ты понимаешь, что могут уйти Батраков, Карпукас, это очень сложно. Это ж какие нужно иметь Фаберже, чтобы постоянно держать себя в тонусе? У тебя мысли: а нужно ли это руководству, а нужно ли это все? Как бы у "Локомотива" не было серьезного провала", — заявил Григорян.
Специалист также отметил работу Михаила Галактионова. По его словам, в нынешних обстоятельствах главному тренеру железнодорожников недостаточно только профессиональных качеств.
"Галактионов показал себя как очень способный и одаренный тренер, но, чтобы в такой ситуации справиться, нужно еще быть очень сильной личностью. Он поставлен в ситуацию, в которой трудно справиться просто классному тренеру", — добавил Григорян.
После трех туров РПЛ "Локомотив" набрал два очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"