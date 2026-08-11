Квеквескири — о чемпионстве "Динамо": на столетие. Было? Значит, на двухсотлетие

Фото: ФК "Факел"

"Я бы очень хотел, чтобы "Динамо" боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде", — рассказал Квеквескири.

"Ну, значит, на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа", — добавил Квеквескири.