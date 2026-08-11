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Квеквескири — о чемпионстве "Динамо": на столетие. Было? Значит, на двухсотлетие

Воспитанник "Динамо" Ираклий Квеквескири с юмором назвал возможный срок долгожданного чемпионства бело-голубых.
Фото: ФК "Факел"
Бывший полузащитник "Факела" и "Оренбурга" Ираклий Квеквескири признался, что мечтает увидеть "Динамо" чемпионом России. Футболист является воспитанником московского клуба и по-прежнему испытывает к нему теплые чувства.

"Я бы очень хотел, чтобы "Динамо" боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде", — рассказал Квеквескири.

На вопрос о том, когда бело-голубые смогут наконец завоевать чемпионство, футболист сначала предположил, что это произойдет к столетию клуба. После напоминания, что юбилей уже прошел, Квеквескири отшутился.

"Ну, значит, на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа", — добавил Квеквескири.

"Динамо" в последний раз становилось чемпионом страны в 1976 году, выиграв весенний чемпионат СССР.

Источник: "СЭ"

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