Квеквескири — о чемпионстве "Динамо": на столетие. Было? Значит, на двухсотлетие

"Я бы очень хотел, чтобы "Динамо" боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде", — рассказал Квеквескири.
На вопрос о том, когда бело-голубые смогут наконец завоевать чемпионство, футболист сначала предположил, что это произойдет к столетию клуба. После напоминания, что юбилей уже прошел, Квеквескири отшутился.
"Ну, значит, на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа", — добавил Квеквескири.
"Динамо" в последний раз становилось чемпионом страны в 1976 году, выиграв весенний чемпионат СССР.
Источник: "СЭ"