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Василий Уткин: Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал продление задержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Меня угнетает, что окружающая публика, говоря о справедливости, подразумевает свирепость. Люди хотят, чтобы все были в равных правах, а оперируют только категориями самого жесткого закона. Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя.

Их сейчас судят по двум эпизодам, которые видно на видео. Это то же самое, как если бы аварию ГАИ рассматривала четыре месяца. Нужно заканчивать следствие, нести дело в суд, а людей держат взаперти. А если их в итоге не запрут? Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?" - цитирует Уткина БИЗНЕС Online.
Теги: Уткин Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:11
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#8  yuri  спб (Сегодня, 16:27)
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Цитата: Александр Иванов
Ты ипанутый, прости за выражение? давай я к тебе подойду и по башке кулаком дам, даже без стула, да так, что ты мозги последние вывалишь на стол?

Синяк на плече? Кота били конкретно- приходила милиция, но он её послал. потому что били за дело..Понятно нет? А этот китаеза, вместо работы сидел в кафешке и залупался , за что и огреб по -пацански. Побежал жалвАться. Гандонистое поколение неженок, стукачей. Полное презрение от кота.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  casabl   (Сегодня, 16:06)
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публика, говоря о справедливости, подразумевает свирепость.

Вуткин, вы живёт в пампасах? А в России работает УК РФ и он по мере развития общества справедлив.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#6  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:00)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
А как же --Прощайте и прощены будете.... а уткин обычный жлоб и козел..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#5  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:59)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimamiD
Люди кто осуждает действия парней и требует так называемого закона, они либо завидуют тем кто получает большие деньги, либо на уровне подсознания сами достойны быть наказанными за свои личные дела.

Ты ипанутый, прости за выражение? давай я к тебе подойду и по башке кулаком дам, даже без стула, да так, что ты мозги последние вывалишь на стол? Ты и тогда будешь говорить, что мне люди завидуют и что меня отпустить нужно? До таких, как ты, доходит только на личном примере?
Они в обществе живут и их положение на закон никак не влияет. Хочешь бить кому угодно по голове чем попало - иди жить в лесу.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#4  DimamiD   (Сегодня, 15:54)
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  •  (2)
online

Люди кто осуждает действия парней и требует так называемого закона, они либо завидуют тем кто получает большие деньги, либо на уровне подсознания сами достойны быть наказанными за свои личные дела.
Регистрация: 6.04.2017 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 15:36)
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Василий , Вы же сами знали что справедливость у шакальей стаи- только казнь. У них и понятия нет о равенстве закона. Новое Средневековье. Только вместо набедренных повязок - урбанистический прикид. Но все те же звериные пасти( или свиные пятаки).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 14:38)
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клубы особенно газпром не пытаются разделить и тем самым облегчить наказание нарушителям путем жесткого клубного профессионального наказания вплоть до отлучения от спорта продолжают всячески выказывать поддержку и сочувствие проштрафифшимся безлимитным выпивохам выплачивать им полную зарплату и десятую часть которой в своей жизни и не видывали девяносто частей населения страны - наверное потому желающих полного и чуть более уголовного наказания остается подавляющее количество в том числе и среди правоохранителей
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:31)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
У меня у товарища по аварии год уже рассматривают
Потому так себе пример
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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