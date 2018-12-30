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Василий Уткин: плохо отношусь к Дзюбе как к личности. У него целый шкаф скелетов

Спортивный журналист Василий Уткин отметил, что считает форварда Артема Дзюбу отрицательным персонажем в российском футболе.

"Я плохо к нему отношусь как к личности. У Дзюбы целый шкаф скелетов. Никто так ничего не сказал, про кражу денег у Быстрова в раздевалке. Неважно замятая это история или нет. Человек, который дорожит репутацией, объясняется в таких ситуациях. Есть история с матчем против "Зенита", который непонятно как был сыгран. Сейчас тоже необъяснимо его молчание в истории с Кокориным. От него бы не убыло. В истории с усами они оказались вместе", - цитирует Уткина БИЗНЕС Online.
Теги: Дзюба Уткин
Сегодня, 14:45
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#3  ffora  russia (Сегодня, 16:11)
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ну уж у Уткина найти скелет трудно -все жирное и все воняет
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Сегодня, 15:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да очень просто..посмотрите на его хитрое eбaлo.. на бегающие глазки..
Таак себе удовольствие..
Как по мне,так-гондон..
( и,кстате,никогда чемпионом не станет..)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 14:51)
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Болеет за:
«Зенит»
ну уй его знает ..дело то с кражей затёрли...а кокорин да! конкурент..причем глупый ...мог бы подняться ..все на руку дзюбио
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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