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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Василий Уткин: плохо отношусь к Дзюбе как к личности. У него целый шкаф скелетов
Спортивный журналист Василий Уткин отметил, что считает форварда Артема Дзюбу отрицательным персонажем в российском футболе.
"Я плохо к нему отношусь как к личности. У Дзюбы целый шкаф скелетов. Никто так ничего не сказал, про кражу денег у Быстрова в раздевалке. Неважно замятая это история или нет. Человек, который дорожит репутацией, объясняется в таких ситуациях. Есть история с матчем против "Зенита", который непонятно как был сыгран. Сейчас тоже необъяснимо его молчание в истории с Кокориным. От него бы не убыло. В истории с усами они оказались вместе", - цитирует Уткина БИЗНЕС Online.
"Я плохо к нему отношусь как к личности. У Дзюбы целый шкаф скелетов. Никто так ничего не сказал, про кражу денег у Быстрова в раздевалке. Неважно замятая это история или нет. Человек, который дорожит репутацией, объясняется в таких ситуациях. Есть история с матчем против "Зенита", который непонятно как был сыгран. Сейчас тоже необъяснимо его молчание в истории с Кокориным. От него бы не убыло. В истории с усами они оказались вместе", - цитирует Уткина БИЗНЕС Online.
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