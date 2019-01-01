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Два футболиста "Зенита" могут оказаться в "Ривер Плейт"

Полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Эмануэль Ригони могут перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт».

По данным издания Clarin, аргентинский клуб намерен серьезно усилить состав в предстоящее межсезонье. В число возможных покупок входят Краневиттер и Ригони, который в данным момент играет за «Аталанту» на правах аренды. Сообщается, что «Ривер Плейт» хотел бы видеть в своем составе и Себастьяна Дриусси, но вероятность его перехода оценивается очень низко.

Напомним, что Краневиттер признался, что думает о смене клуба из-за нехватки игрового времени, а агент Ригони заявил, что его клиент точно покинет питерский клуб.

Sovsport
Теги: Зенит Ривер Плейт Ригони Краневиттер
Сегодня, 13:53
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#3  fd65   (Сегодня, 14:19)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное-Заболотное дерево в составе сохраните....,а так можно хоть полсостава продать и на их место новых купить.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 14:12)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Бабло народное отмыли и теперь не знают куда их деть. Уроды.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отличная новость.Продать балласт самое верное.Оба игрока не о чем.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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