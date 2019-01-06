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Экс-игроки ЦСКА Думбия, Нецид и Муса выступили в роли студентов РУДН в шуточном скетче

ЦСКА представил в соцсетях новый "архивный" скетч, в котором снялись бывшие игроки клуба Сейду Думбия, Томаш Нецид и Ахмед Муса. Эти трое футболистов выступили в роли студентов Российского университета дружбы народов (РУДН) и признались в своей любви к армейскому клубу.

"Когда я первый раз приехал в Россию, студенты РУДН, которые здесь давно, подсказали мне, что для моей безопасности лучше всего начать болеть за какой-нибудь русский клуб. Именно тогда я выяснил опытным путем, что лучше всего болеть за ЦСКА", — рассказал "студент" Думбия.

"Вы только представьте, какие усилия требуются мне, чтобы произнести, например, фамилии Щенников или Игнашевич", — пожаловался Муса.
Теги: Думбия Нецид Муса
Сегодня, 21:20
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