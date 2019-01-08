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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Официально: Еременко, Петкович и Попов покидают "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал об изменениях в составе.
"Сегодня контракт с Романом Еременко был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше.
Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы.
По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы.
Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю", – заявил Кононов.
ФК "Спартак"
"Сегодня контракт с Романом Еременко был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше.
Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы.
По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы.
Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю", – заявил Кононов.
ФК "Спартак"
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