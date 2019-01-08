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Официально: Еременко, Петкович и Попов покидают "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал об изменениях в составе.

"Сегодня контракт с Романом Еременко был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше.

Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы.

По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы.

Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю", – заявил Кононов.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Кононов Петкович Еременко Попов
Сегодня, 17:52
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#31  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:15)
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online

Процесс пошёл. В дороге чужой багаж только мешает. И от попутчиков "Спартаку" тоже нужно избавиться как можно скорее. Налегке и догонять легче.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#30  томас   (Сегодня, 18:54)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Ниндзя
Беднягу Федуна просто торкнуло: ЦСКА попрощался с рядом ветеранов и сильных легионеров, при этом из молодых создал коллектив, способный обыгрывать Реал Мадрид. Вот и дал подобную задачу


Только есть небольшая разница- с одной стороны успешный ЦСКА с профессиональной селекцией

- с другой стороны торкнутый бедняга Федун с непонятными мутными "консультантами".)))
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#29  mitin1  Россия (Сегодня, 18:51)
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
alexpyat,
Не факт, что сами игроки хотят быть продаными за 100к)) Может какие опции не знаем в контрактах...

Цитата: Киклоп
Кононов - настоящий профессионал!
Прям плоть от плоти Родионова и Измайлова - истиной команды профи для ФК ФИДУН!
Во время отпуска познакомился со всеми поближе, узнал возможности и решил сделать ставку на ганд8на и некую "молодежь", которую или в аренду отправили или на лавке мариновали...
Это ПИ3ДЭЦ!

По кому из этих игроков такие страдания???
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#28  томас   (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Киклоп
Во время отпуска познакомился со всеми поближе, узнал возможности и решил сделать ставку на ганд8на и некую "молодежь", которую или в аренду отправили или на лавке мариновали.


Да не пиши ерунды. Кононов- вообще никто. Зиц- председатель Фунт. Временный поверенный, мячик кидать на тренировках и изображать из себя тренера. Его уберут при первом же провале, который сами и организуют по проверенной схеме- через Ромашку.

А потом поставят какого- нибудь иностранца. А иностранца подберут сами, поимев с Федуна солидные комиссионные за переговоры и организацию контракта.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#27  сынок  CCCP (Сегодня, 18:46)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Главное что Ромашка остается blush

а ты хоть знаешь почему ее до сих пор не выперли mask
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#26  Ниндзя   (Сегодня, 18:45)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
томас,
Беднягу Федуна просто торкнуло: ЦСКА попрощался с рядом ветеранов и сильных легионеров, при этом из молодых создал коллектив, способный обыгрывать Реал Мадрид. Вот и дал подобную задачу laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#25  Киклоп  Россия (Сегодня, 18:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов - настоящий профессионал!
Прям плоть от плоти Родионова и Измайлова - истиной команды профи для ФК ФИДУН!
Во время отпуска познакомился со всеми поближе, узнал возможности и решил сделать ставку на ганд8на и некую "молодежь", которую или в аренду отправили или на лавке мариновали...
Это ПИ3ДЭЦ!


--------------------
Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#24  бородач  счётная палата (Сегодня, 18:37)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Volodia379
Серьезная чистка рядов Спартака! Как бы палку не перегнули!


Да пусть хоть она треснет и сломается -- так сказать "народная команда" уже давно превратилась в барыжную шоблу --купить - продать и насвинячить у соседей --- это уже визитная карточка - ромбик ...А Кононова выпрут к середине лета ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#23  Миша Люберцы   (Сегодня, 18:35)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
кто следующий?я не стебусь,а вполне серьезно,если свиные сливают 2-х игроков нормального класса( Ерема не в счет) то что дальше ждать?

Если они такие хорошие, забирайте чумазые их себе ? А следующий : Ещенко, Кутепов, Ломовицкий, Тимофеев, Комбаров, Фернандо, Зе, Адриано, Роша, Ребров, Боккети... Мое мнение: это отыгранный - баласт. Все до единого. На месте Федуна, это надо делать, года 3 - 4 тому назад. Ты футбол хоть смотришь, как играет Попов, тот же Петкович? Кроме потерь и обрезов ... никуя нет...Уровень - первенства водокачки...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#22  томас   (Сегодня, 18:33)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Ниндзя
что Кононов тряпка, и они и его сожрут вместе с дениской


Кононов там вообще никто. Сейчас ему будут подгонять непонятную молодежь. Вектор распила сменился. Уже называют имена конкретные, кто этим будет заниматься. А казаха- выкинули. Измайлову и компании конкурент в распиле не нужен. поставили своего , ручного.

Откуда не скажу, но вот новые имена в спартаковской схеме расила.

сменились люди, а ситуация все та же. Есть агент - Шаблий - который теперь будет вместо Трабукки. Ну и подставное лицо - Мижигурскис, чтобы не было все слишком в наглую. На него переписали Ломовицкого и, по слухам, будут переписывать других молодых в будущем
.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#21  Ниндзя   (Сегодня, 18:29)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
Болельщики ждали увольнения Глушака, но слили вместо него пол-команды, причем не самую плохую часть)

А теперь на Фанатике вашем пишут, что Кононов тряпка, и они и его сожрут вместе с дениской
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#20  томас   (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (2)
online

По плану следующий- Боккетти.

А набирать состав будут из молодых. Новая схема распила. С другими персонажами. Трабукки- под зад коленом, да еще с публичным унижением.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#19  Volodia379   (Сегодня, 18:28)
  • -2
  •  (2)

Серьезная чистка рядов Спартака! Как бы палку не перегнули!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#18  Злой конь   (Сегодня, 18:25)
  • -2
  •  (4)

Цитата: alexpyat
Не понимаю... Какого менеджерам разрешают просто так расторгать контракты? Почему не продать хотя бы за символическую сумму? Кто компенсирует команде затраты на их подписание? Напоминает дичь, которую творила Смородина в Локо...

это эффективный федуновский менеджмент smirk Ну а потом опять будут проблемы с ФФП и спартак продаст кого-нибудь из своих лидеров по дешевке laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#17  томас   (Сегодня, 18:18)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Spartacus1971
Кононов красава,сразу взялся за дело

да кто его спрашивал то?)))

Цитата: rwspartach
Ну да,а ромашка ехидно улыбается


На спартаковских форумах давно писали, что Глушаков начал говнить Карерре, когда взяли Ерему.

Видимо следующая громкая новость буде о том, что Трабукки больше не сотрудничает со Спартаком. Его ткнули носом в дерьмо публично и показательно.
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#16  rwspartach  Россия (Сегодня, 18:14)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Кононов красава,сразу взялся за дело

Ну да,а ромашка ехидно улыбается,имея гарантированное место в составе...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#15  Lols  Лондон (Сегодня, 18:13)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
На соседней ветке болельщики убогого клуба сраптака вон на еременку молились joy joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#14  томас   (Сегодня, 18:10)
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: Freddy
его миссия и план по ослиным шкурам перевыполнен


Да ну((( Мало он успел. Всего лишь один голешник свиньям воткнул(((
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 18:10)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блатных не трогает, уже взят в оборот.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Spartacus1971   (Сегодня, 18:10)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов красава,сразу взялся за дело,Гулиев завтра уже к нам обратно и ещё думаю 1-2 игрока купим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#11  Freddy   (Сегодня, 18:09)
  • -2
  •  (10)

Цитата: Ниндзя
Фредди и все остальные ники этого хряка кастрированного - лососните конского тунца

его миссия и план по ослиным шкурам перевыполнен,пусть снова в конюшне бахается)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#10  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Миха Ковалёв
alexpyat,
если бы можно было продать продали бы

Да даже за 100к рублей! Тупо на премии персоналу. Уверен что взял бы кто-то. А у нас в стране за редким исключением сначала любят купить за дорого, потом отдать даром, выплатить еще неустойку за расторжение и просто развести руками - "не ну а че!". Откровенный отмыв бабла и так в любом клубе. Вот щас Локо тянет Фернандеша за причинное место - продайте зимой хоть за какие-то деньги, но нет дождутся, что уйдет летом бесплатно, как например ушли Дюрица и Пейчинович. Это не менеджмент, это откровенное воровство
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#9  scorpion 69  колпино (Сегодня, 18:07)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
кто следующий?я не стебусь,а вполне серьезно,если свиные сливают 2-х игроков нормального класса( Ерема не в счет) то что дальше ждать?
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#8  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:07)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пока все логично и ожидаемо
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#7  томас   (Сегодня, 18:06)
  • +1
  •  (9)
online

Придурошного трабукки некто не видел?)))))

Прощайте, лигенды!

Цитата: Ниндзя
Фредди и все остальные ники этого хряка кастрированного


Сейчас на ходу переобуется)))
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:05)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Главное что Ромашка остается blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Миха Ковалёв   (Сегодня, 18:03)
  • -1
  •  (3)

alexpyat,
если бы можно было продать продали бы
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:01)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо К»
Смачно щелкнули по носу казахского итальянца. smile Ведь еще вчера он говорил.что наркоман в "Спартаке" всерьез и надолго.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 18:00)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Не понимаю... Какого менеджерам разрешают просто так расторгать контракты? Почему не продать хотя бы за символическую сумму? Кто компенсирует команде затраты на их подписание? Напоминает дичь, которую творила Смородина в Локо...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Ниндзя   (Сегодня, 17:54)
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
Фредди и все остальные ники этого хряка кастрированного - лососните конского тунца confounded
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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