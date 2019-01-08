Официально: Еременко, Петкович и Попов покидают "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал об изменениях в составе."Сегодня контракт с Романом Еременко был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше.Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы.По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы.Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю", – заявил Кононов.