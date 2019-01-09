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Валерий Рейнгольд - о Леандро Паредесе: не надо превращать игру в футбол в принудиловку

Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что "Зениту" стоит продать полузащитника Леандро Паредеса.

"Не надо превращать игру в футбол в принудиловку. Ну не хочет человек играть в футбол в "Зените". У него своя душа, своя жизнь. Думаю, что Сережа Семак в этом плане со мной согласится.

Он грамотный тренер и понимает, что за "Зенит" должны играть патриоты, футболисты "Зенита" должны полностью отдаваться игре за клуб. Паредес этого делать не будет, он же ножки убирает в стыках, сам грубит. Понимаете, он до сих пор так и не показал в Петербурге, что из себя представляет. Держаться за него нет смысла", - цитирует Рейнгольда Спорт уик-энд.
Теги: Рейнгольд Зенит Паредес
Сегодня, 09:53
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#1  yuri  спб (Сегодня, 11:57)
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Контракт получаешь большие деньги , а значит обязан проявлять профессионализм. Паредес кстати лучший в Зените . Хочет он того или нет. Вот Заболотный хочет играть , и толку от его хотения?


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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