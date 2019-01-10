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Никола Влашич: к сожалению, чем лучше я играю, тем сложнее ЦСКА будет выкупить меня

Хавбек "Эвертона" Никола Влашич, выступающий в аренде в ЦСКА, рассказал о своем желании остаться в России.

"Я читал слова директора ЦСКА, что клуб вряд ли потянет мою стоимость, очень обидно. Но я не удивлен, так как мне уже говорили о клубном финансовом положении. ЦСКА построил новый стадион, у клуба много долгов, поэтому они не могут думать о крупных трансферах, тем более о 12 миллионах евро. Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая.

Обидно, потому что ЦСКА – отличный клуб с семейной атмосферой. У нас молодая и сильная команда, которая в следующем сезоне наверняка была бы готова к еще одному шагу вперед.

К сожалению, проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет. Когда я пришел в ЦСКА, то сразу почувствовал, что они хотят, чтобы я поверил в себя. Это очень важно, поэтому при выборе клуба такие вещи для меня всегда будут на первом месте.

Я хочу играть там, где меня ценят. Не хочу отбывать номер", – сказал Влашич.

Slobodna Dalmacija
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 10:30
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(3)
#20  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:49)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Чему завидовать то,то что вы Влашича не можете потянуть?

А кто его из нашего чемпа теперь потянет? После весны он будет стоит в районе 20-25 а то и больше. Нам понятно не потянуть. Вы что ли потянули бы? Думаешь Федун способен выложить 20ку? Сомневаюсь. Локомотив? Тоже маловероятно. Краснодар выше 10ки тоже вроде не давал за игроков. Разве что Зенит смог бы, да и то они уже давно дорогих трансферов не делали.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#19  SPV  Bryansk (Сегодня, 12:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Умеют селекционеры ЦСКА находить талантливую молодежь, а тренеры армейцев раскрывать эти таланты.

Ну вообще то его нашел Эвертон и заплатил за него приличные деньги, там Влашичу просто гораздо труднее раскрыться было из-за конкуренции, а в цска ее нет, да и чемп наш в разы слабее. Посмотрим как весной играть будет, теперь его опекать по другому в РФПЛ начнут.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#18  СуперШтангист   (Сегодня, 12:41)
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online
Болеет за:
«Терек»
Думаю, что все конские болелы будут только рады его уходу и плюнут ему вслед. Слабый игрок этот Влашич, не для них, им топовый нужен, например, Нулёвин из Монако.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#17  Волжанин   (Сегодня, 11:49)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: томас
вполне возможен вариант, что снова отдадут в аренду в ЦСКА, еще на годик.

Тоже хороший вариант для ЦСКА.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#16  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:40)
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Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая.

Если такой игрок об этом говорит, значит реально - жопа.

А так - все просто. Найдут бабуси - выкупят. Не найдут - в Зину уйдет. Дело обычное
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#15  скальп   (Сегодня, 11:40)
  • -3
  •  (11)

томас
Чему завидовать то,то что вы Влашича не можете потянуть?Разницу понимаю,только у вас и сейчас таких не мало,которые надеются и верят в гениальность Гинера и что с Влашичем он что нибудь придумает...В общем бесполезно вам что то объяснять,а новость мне как раз понравилась и все интервью полностью с удовольствием прочитал,там и про судейство и лояльность к Зениту,много чего интересного,но это уже с нормальными людьми можно обсудить,а не со всякой швалью
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
#14  томас   (Сегодня, 11:37)
  • 0
  •  (6)

Цитата: скальп
Даже не буду тебе ослу что то доказывать,сам почитаешь их первые интервью,а


Да читал, все интревью и Влашича и отца его. Везде говорили, что Очень в ЦСКА нравится и "надеются", что Никола останется.

Кретин свиножопый- ты разницу между "уверен" и "надеется" понимаешь?))) Хотя вопрос риторический.

Я понимаю, что у вас сраки лопаются от успехов ЦСКА и от безнадежного многолектнего лузерства Спартака, проигрывающего ЦСКА по всем позициям))

Ну зачем же совсем таким завистливым идиотом себя выставлять?)))

А Влашичу и сейчас в ЦСКА все нравится и ему "очень обидно", что ЦСКА не может себе позволить его выкупить.

Если бы ты не был идиотом, то смог бы прочитать об этом в данной новости. Но для этого ведь надо букфф знать)))

Цитата: Волжанин
Цитата: Animalize
Думаю, если ЦСКА займёт место 1-2, чтобы сразу в ЛЧ попасть, Влашича выкупят.
Отличный игрок!
Тоже надеюсь на это.


Вряд ли. Ну сказано же , чт выше 12 миллионов - даже разговора не будет(((

Другой вопрос- если он Эвертону опять не будет нужен, но они захотят его сохранить для последующей перепродажи, то вполне возможен вариант, что снова отдадут в аренду в ЦСКА, еще на годик. В ЦСКА Никола мощно прогрессирует, на виду в ЛЧ. Так что- вполне реальный вариант.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#13  Волжанин   (Сегодня, 11:31)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Умеют селекционеры ЦСКА находить талантливую молодежь, а тренеры армейцев раскрывать эти таланты.
Цитата: Animalize
Думаю, если ЦСКА займёт место 1-2, чтобы сразу в ЛЧ попасть, Влашича выкупят.
Отличный игрок!

Тоже надеюсь на это.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#12  Buiser812   (Сегодня, 11:30)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
имхо Гинер должен выкупать такого системообразующего игрока, хороший игрок, и в цене вырос достаточно хорошо


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#11  скальп   (Сегодня, 11:26)
  • -7
  •  (9)

томас
Даже не буду тебе ослу что то доказывать,сам почитаешь их первые интервью,а заодно и таких же как ты недалеких,которые надеялись что Влашич останется,потому что ему нравится в Цска и всё устраивает,а теперь конечно ты решил соломку подстелить.В общем гори,гори ясно,чтобы не погасло....
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
#10  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 11:25)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, если ЦСКА займёт место 1-2, чтобы сразу в ЛЧ попасть, Влашича выкупят.
Отличный игрок!


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#9  томас   (Сегодня, 11:14)
  • +2
  •  (8)

Цитата: скальп
а по началу с папой были оба оптимистичны,пока шоры не открылись.


Еще , для тебя дурачка- попробуй прочитать интервью еще раз 10, может заметишь фразу "мне об этом говорили ( о долгах и финансах ЦСКА))))) Ну не сможешь заметить с 10- го раза, попробуй прочитать раз 20 или взрослых попроси, чтобы разжевали.

Про интервью Влашича и папы- ни разу они не говорили, что "точно отсанется Никола в ЦСКА". Говорили, что "есть вероятность". Так она и сейчас есть, пусть минимальная, пусть теоретическая, но все же есть. И будет оставаться, пока не закроется летнее ТО)))

А вот у рук- ва ЦСКА иллюзий нет никаких. О том, что Влашича не потянем говорилось уже не раз, с самого высокого уровня. Об этом все нормальные болельщики сразу узнали. И только для дурачков , вроде тебя - это стало внезапным открытием)))))

Ты бы почаще футбюолом, новостями интресовался. Тогда бы таким придурком не выглядел.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#8  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 11:12)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Такие леги как Влашич необходимы нашим клубам,заиграл,принес немало пользы команде.
Не чета нашим Рошам...вот это дорогое приобретение ни о чём(((((((
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#7  safonas   (Сегодня, 11:10)
  • +1
  •  (3)

хороший игрок, вряд ли цска его удержит конечно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#6  скальп   (Сегодня, 11:07)
  • -5
  •  (11)

томас
Цска теперь долго никого не потянет и Влашич это прекрасно понимает,о чем воспитанно и говорит.Перспективы играть за еду,это сомнительное удовольствие,а по началу с папой были оба оптимистичны,пока шоры не открылись.
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
#5  томас   (Сегодня, 10:56)
  • -2
  •  (14)

Цитата: скальп
и уже как то не горит желанием оставаться))


Бедный тупой идиотик))) Хотелось перднуть в адрес ЦСКА , а как всегда перднул в лужу))))

ЦСКА, что клуб вряд ли потянет мою стоимость, очень обидно. Но я не удивлен, так как мне уже говорили о клубном финансовом положении.


Всего лишь 2 свинных коммента и сразу полная картина хронического свиного дибилизма. Самые показательные образчики свиноглоров.

Не удивительно, что свиное гавно ничего не может добиться с таким убогим дерьмом.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#4  скальп   (Сегодня, 10:54)
  • -4
  •  (12)

Окуенная новость!Молодец,честно и открыто рассказыл что клуб весь в долгах.А когда он ещё не знал куда попал,столько было надежд и иллюзий,с папой синхронно вещали что остануться в Цска,а теперь глазки открылись и уже как то не горит желанием остаться)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
#3  томас   (Сегодня, 10:51)
  • 0
  •  (12)

Цитата: Lord_Vik
Даже Никола знает о пальцах гинера.


Бедный придурошный свиненыш))) До чегож убогое племя.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  Kostik   (Сегодня, 10:51)
  • -1
  •  (3)

За 12 его наши гранды должны с руками оторвать, правда для остальных сумма будет в 2 раза выше
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:39)
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Даже Никола знает о пальцах гинера.
По одному в год, пока все Авену не отдаст.
Такие правила, что поделать.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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