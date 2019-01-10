Новости партнеров

Боккетти, Ещенко, Фернанду и Жиго тренируются индивидуально

"Спартак" сегодня проводит вторую тренировку в Дубае, сообщает "СЭ".

В занятии не принимают участие Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Фернанду и Самюэль Жиго, оставшиеся в отеле. Они будут заниматься в зале под присмотром физиотерапевта.

Вчера эти футболисты тренировались по индивидуальной программе.
Теги: Спартак Жиго Ещенко Боккетти Фернандо
Сегодня, 10:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 11:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Скорейшего выздоровления)))
Выскажу свое мнение-Ещенко и Боккети это уже прошлое "Спартака",Фернанду еще может помочь,а Жиго остро необходим команде.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.