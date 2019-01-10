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Тульский "Арсенал" не планирует приобретать игроков зимой

Гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его клуб не планирует приобретать футболистов в зимнее трансферное окно.

"В зимнее трансферное окно мы не планирует приобретать футболистов. Состав укомплектован", - цитирует Балашова ТАСС.

После первой половины чемпионата "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Теги: Арсенал
Сегодня, 15:41
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