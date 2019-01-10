Тульский "Арсенал" не планирует приобретать игроков зимой

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:02
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом
16:33
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Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити"
14:21
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (4)
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (4)
13:52
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (3)
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (3)
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
11:33
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Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
08:25
Тренер "Бертона": Гвардиола пригласил меня на бокал вина, но, надеюсь, бокалом мы не ограничимся
Тренер "Бертона": Гвардиола пригласил меня на бокал вина, но, надеюсь, бокалом мы не ограничимся
Вчера, 23:55
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Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Тульский "Арсенал" не планирует приобретать игроков зимой
Гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его клуб не планирует приобретать футболистов в зимнее трансферное окно.
"В зимнее трансферное окно мы не планирует приобретать футболистов. Состав укомплектован", - цитирует Балашова ТАСС.
После первой половины чемпионата "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
"В зимнее трансферное окно мы не планирует приобретать футболистов. Состав укомплектован", - цитирует Балашова ТАСС.
После первой половины чемпионата "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
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