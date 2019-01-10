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ФК "Урал" не исключил появления новичков в команде в зимнее трансферное окно

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" планирует пополнить состав в зимнее трансферное окно.

Ранее клуб подписал контракт с защитником сборной Белоруссии Денисом Поляковым, который перешел в "Урал" на правах свободного агента.

"Скорее всего, в клубе появятся еще какие-то новички, помимо Полякова. Глобальных изменений не предвидится, у нас устоявшийся состав, но точечные приобретения возможны", - цитирует Медведевских "ТАСС".

В четверг футболисты "Урала" прошли медицинское обследование в Москве. "Медосмотр прошел в штатном режиме, мы традиционно проводим его в Москве перед заграничными сборами. Уже завтра команда вылетает в кипрский город Пафос, где вечером должна состояться первая тренировка", сказал Медведевских.
Теги: Урал
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