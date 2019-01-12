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Луис Адриано: Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие

Нападающий "Спартака" Луис Адриано высказался о причинах поддержки футболистами команды полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, который подвергается критике болельщиков после отставки главного тренера Массимо Карреры.

"Мы поддерживаем Дениса, потому что он наш игрок. Глушаков один из нас. Не хотим никого провоцировать. Мы уважаем мнение болельщиков, которым нравится Каррера. Мы не критикуем ни их, ни его. Не пытаемся очернить Массимо в их глазах. Но, думаю, они наше мнение тоже должны уважать. Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие — будет помогать "Спартаку" побеждать" — цитирует Адриано Sport24.
Сегодня, 16:39
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#1  Lols  Лондон (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
joy joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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