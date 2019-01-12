Сергей Силкин: вокруг Юсупова "Динамо" сможет строить команду, по своему потенциалу это игрок сборной

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал вероятное возвращение в «Динамо» полузащитника Артура Юсупова, а также поделился мыслями о возможном переходе в команду Дмитрия Хохлова на правах аренды хавбека Александра Ташаева, ранее также выступавшего за бело-голубых.- Что касается Юсупова, то этот футболист мне очень хорошо знаком, и даже дорог, - отметил Силкин. - В свое время его уход стал для команды большой потерей. А сейчас на этой позиции играет кто попало. Игрока нормального там нет. Если он вернется, думаю, будет очень хорошо как для Артура, так и для клуба. Это футболист, на которого можно рассчитывать и вокруг которого можно строить команду. Я не отслеживаю новости, и сегодня совершенно случайно узнал о том, что Юсупов должен вернуться. Я поехал встречался с люберецкими футбольными ветеранами, туда, где начинал в футбол играть, и они сказали, что Юсупов возвращается. Очень обрадовался, хорошая новость. Потому что по своему потенциалу это игрок сборной. Просто в том же «Ростове» ему в прошлом сезоне помешала раскрыться травма. Хотя и после травмы он, как правило, все время в стартовом составе выходил. Игрок конструктивный, очень интересный. Футболист, который много двигается на поле и участвует в единоборствах. Он и хороший «разрушитель», и отличный игрок созидательного плана: может и передачу сделать, и обыграть. Единственный его маленький недостаток в том, что он очень много играет на команду в ущерб своим индивидуальным действиям. Он многое может сделать на поле, но всегда играет на партнеров.- Да, но дело в том, что не каждому футболисту дано много в созидании, а ему, напротив, дано многое. Он это может делать и должен это делать. Но ему в этом году уже будет 30 лет, и я надеюсь, что он уже должен как-то сформироваться и уже полностью демонстрировать свои сильные качества.- Не думаю, что он сам отправился: был спрос у «Зенита». Он покупает только хороших игроков. Просто финансовая процедура произошла. А с учетом ситуации с финансовым fair play понятно было, что в «Динамо» после этого наступит кризис. Он принял решение пойти в благополучный клуб, но там у него не сложилось, поскольку иностранные тренеры нашим игрокам не особо доверяют. Они приходят работать на результат — им не до экспериментов: они ставят игроков опытных, уже состоявшихся.- Не знаю, дело в том, что на Ташаева очень обижены болельщики. Ездил тут на открытие хоккейного дворца, и общался там с болельщиками — они крайне негативно относятся к тому, что он ушел. Своим уходом отношение поклонников клуба он к себе подорвал. Не знаю, как они его примут. Я еще летом говорил о том, что зря он уходит. Во-первых, из своей команды, во-вторых — от своего тренера, который его ставил, как бы он ни играл. Как мы и ожидали, у него не получилось. И теперь он имеет то, что имеет. Теперь Ташаеву придется все доказывать с нуля.