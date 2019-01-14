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"Пацаны получат бесценный опыт" - Андрей Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сообщил, что вместе с его командой будет тренироваться бывший игрок питерцев Андрей Аршавин.

"Два или три игрока поедут с основной командой на первый сбор в Катар, но это, скорее, аванс. В прошлом году "Зенит-2" резко омолодили, для начала ребятам нужно освоиться в ФНЛ. Они же прежде выступали только в турнире дублеров, школу второго дивизиона не прошли. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина.

В свободное от работы время Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: "Приду с удовольствием!" Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт", — приводит слова Радимова "Спорт-Экспресс".

Аршавин играл за "Зенит" с 2000 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Всего за питерский клуб он провел 352 матча, забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.
Теги: Зенит-2 Аршавин Радимов
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