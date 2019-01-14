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Лоренсо Мельгарехо не смог закончить тренировку "Спартака" и прибег к помощи медиков

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не закончил утреннюю тренировку красно-белых на сборах в Дубае.

После первой половины занятия он ушел на бровку, где получил помощь от медицинского штаба.

По словам врачей, футболист почувствовал перенапрежение мышц.

"СЭ"
Теги: Спартак Мельгарехо
Сегодня, 12:44
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