Лоренсо Мельгарехо не смог закончить тренировку "Спартака" и прибег к помощи медиков

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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11:31
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Вчера, 23:43
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (3)
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (3)
Вчера, 23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Вчера, 22:15
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
Вчера, 21:46
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Вчера, 21:26
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
Вчера, 21:23
"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рашфорда обыграл "Тоттенхэм" (7)
"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рашфорда обыграл "Тоттенхэм" (7)
Вчера, 21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Вчера, 20:35
Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает (2)
Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает (2)
Вчера, 20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Вчера, 20:04
Ванек и Тумасян будут выставлены на трансфер
Ванек и Тумасян будут выставлены на трансфер
Вчера, 19:39
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена (1)
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена (1)
Вчера, 19:24
Алан Дзагоев пропускает командные тренировки из-за болезни (4)
Алан Дзагоев пропускает командные тренировки из-за болезни (4)
Лоренсо Мельгарехо не смог закончить тренировку "Спартака" и прибег к помощи медиков
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не закончил утреннюю тренировку красно-белых на сборах в Дубае.
После первой половины занятия он ушел на бровку, где получил помощь от медицинского штаба.
По словам врачей, футболист почувствовал перенапрежение мышц.
"СЭ"
После первой половины занятия он ушел на бровку, где получил помощь от медицинского штаба.
По словам врачей, футболист почувствовал перенапрежение мышц.
"СЭ"
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