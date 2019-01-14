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Эмилиано Ригони: я мог продолжить карьеру в США, но моей целью было остаться в Европе

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони, досрочно вернувшийся в питерский клуб из аренды в "Аталанте", рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые были у него после ухода из итальянского клуба.

"Меня действительно звали играть в США. Это было единственной альтернативой, ведь по правилам ФИФА я не могу играть в одном сезоне более чем за две европейские команды. Были теоретические варианты и в Бразилии, но моей главной целью было остаться в Европе. Когда стало понятно, что я могу остаться в "Зените", не преминул воспользоваться этой возможностью", — передаёт слова Ригони "Чемпионат".

Ригони перешёл в "Зенит" летом 2017 года из "Индепендьенте" за 9 млн евро.
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 14:39
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#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50)
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Сам черт их не поймет. Этих чертовых агентов и их слова.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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