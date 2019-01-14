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Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о своем капитане Денисе Глушакове.

"Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции. Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в "Спартаке". Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.

Что касается трибун… Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав.

Я привык брать на себя ответственность. То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать поставленным требованиям – будет играть, будет капитаном. Не будет соответствовать – не будет. У меня все просто и достаточно жестко", – сказал Кононов в интервью Илье Казакову в его программе "Foot’больные люди".
Теги: Кононов Спартак Глушаков
Сегодня, 14:43
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