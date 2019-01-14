Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:41
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
13:20
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (8)
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (8)
11:31
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Вчера, 23:43
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Вчера, 23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Вчера, 22:15
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
Вчера, 21:46
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Вчера, 21:26
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о своем капитане Денисе Глушакове.
"Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции. Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в "Спартаке". Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.
Что касается трибун… Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав.
Я привык брать на себя ответственность. То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать поставленным требованиям – будет играть, будет капитаном. Не будет соответствовать – не будет. У меня все просто и достаточно жестко", – сказал Кононов в интервью Илье Казакову в его программе "Foot’больные люди".
"Я никому не могу гарантировать место в стартовом составе. Тем более Глушакову, потому что эта позиция достаточно сложная. Он играет в центральной зоне, большая конкуренция на этой позиции. Он начал сейчас играть, потому что выиграл конкуренцию у тех, кто сейчас в "Спартаке". Для меня это самое главное: у игроков есть соперничество между собой. Любой игрок, который будет работать и отдаваться на поле, достоин места в составе.
Что касается трибун… Сложный вопрос. Но болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя результат. И оно ответственен за игрока и команду. Не трибуны ставят стартовый состав.
Я привык брать на себя ответственность. То же самое у меня получилось с Денисом в сложный период. Я не знаю, что будет дальше. Будет соответствовать поставленным требованиям – будет играть, будет капитаном. Не будет соответствовать – не будет. У меня все просто и достаточно жестко", – сказал Кононов в интервью Илье Казакову в его программе "Foot’больные люди".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.