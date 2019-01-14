Месси не нужен "Спартаку". Все потому, что он русский

Денис Давыдов, только вернувшийся из ссылки в Юрмалу, не получит от "красно-белых" новый контракт. Москвичи больше не хотят верить в нападающего, который не оправдал стольких надежд.Русскому Месси - так гениально его назвал Леонид Федун, которому явно хотелось похвастаться работой академии, - уже 23 года. Как-то неожиданно из обещающего так много юноши он превратился в сформировавшегося игрока, удивить своими футбольными талантами который не может даже "Спартак" из Юрмалы. Что уж говорить про московский?Давыдов дебютировал за "красно-белых" в 2013 году. Тогда о нём много говорили и многого ждали. Может быть, из-за этого было в разы тяжелее раскрыться: но тогда благодарить игроку нужно Леонида Федуна, подлившего масла в огонь.С другой стороны, что тут благодарить? Виноват в первую очередь сам Денис, который не сумел справиться с давлением.Прошло уже шесть лет, а Денис так и не вышел на новый уровень. Иногда мелькал в премьер-лиге, но все чаще играл за молодежный состав "красно-белых" или в ФНЛ за "Спартак-2".Правда, и там получалось сдержанно. В прошлом сезоне за фарм-клуб он забил всего лишь два гола в 21 матче. В 2016-2017 он выглядел куда лучше - наколотил 13. Это был его лучший показатель за карьеру. Дальше - такие же скромные цифры, как и в его последний сезон в Москве.Было две аренды - в Чехию (там он так и не сыграл) и в Латвию. Юрмала (чтобы вы понимали, кто его туда взял, владельцем клуба является агент Марко Трабукки) была последним шансом для Давыдова. Надо было срочно что-то делать и доказывать, что он ещё способен реанимировать карьеру. Но Давыдов, видимо, думал о другом:- Как часто играю? Сказать трудно, но это приличное время. Играю в CS:GO, [у меня] больше тысячи часов, а звание – Supreme (предпоследнее звание в игре), - рассказывал футболист о своей страсти к онлайн-шутерам.Упасть ниже очень тяжело, но полный тезка героя Отечественной войны 1812 года на данный момент сделал для этого все: он провалил и аренду в Латвию. 12 матчей, скажем, не самого элитного чемпионата - и 2 забитых гола.Давыдов не смог себя проявить на уровне Александра Прудникова, который задержался там же.После этого было бы удивительно, если "Спартак" дал ему хотя бы один шанс.Малопонятно. Говорят о предметном интересе "Оренбурга", но зачем он нужен Федотову? Честно говоря, сложно представить команду из премьер-лиги, которая остро нуждалась в Давыдове.Зачем им брать избалованного вниманием все ещё мальчика, когда куда легче и дешевле будет отыскать очередного пахаря из ФНЛ? Вы вообще представляете, с какой тоски завоет Давыдов в Оренбурге?Правда, один такой клуб все же есть. "Крылья Советов" с неукротимой страстью собирают весь неликвид московского "Спартака". Может, и он им пригодится?Шутки шутками, но верится с трудом.Можно предположить, что Денис будет интересен кому-то за пределами России. Сказанул же его агент: "Может быть, он из Латвии вообще в Европу уедет", но есть сильные сомнения в том, что чемпионат Люксембурга придется Давыдову по душе.Фото: readfootball.com