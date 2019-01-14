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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Месси не нужен "Спартаку". Все потому, что он русский
Денис Давыдов, только вернувшийся из ссылки в Юрмалу, не получит от "красно-белых" новый контракт. Москвичи больше не хотят верить в нападающего, который не оправдал стольких надежд.
Русскому Месси - так гениально его назвал Леонид Федун, которому явно хотелось похвастаться работой академии, - уже 23 года. Как-то неожиданно из обещающего так много юноши он превратился в сформировавшегося игрока, удивить своими футбольными талантами который не может даже "Спартак" из Юрмалы. Что уж говорить про московский?
Давыдов дебютировал за "красно-белых" в 2013 году. Тогда о нём много говорили и многого ждали. Может быть, из-за этого было в разы тяжелее раскрыться: но тогда благодарить игроку нужно Леонида Федуна, подлившего масла в огонь.
С другой стороны, что тут благодарить? Виноват в первую очередь сам Денис, который не сумел справиться с давлением.
Прошло уже шесть лет, а Денис так и не вышел на новый уровень. Иногда мелькал в премьер-лиге, но все чаще играл за молодежный состав "красно-белых" или в ФНЛ за "Спартак-2".
Правда, и там получалось сдержанно. В прошлом сезоне за фарм-клуб он забил всего лишь два гола в 21 матче. В 2016-2017 он выглядел куда лучше - наколотил 13. Это был его лучший показатель за карьеру. Дальше - такие же скромные цифры, как и в его последний сезон в Москве.
Было две аренды - в Чехию (там он так и не сыграл) и в Латвию. Юрмала (чтобы вы понимали, кто его туда взял, владельцем клуба является агент Марко Трабукки) была последним шансом для Давыдова. Надо было срочно что-то делать и доказывать, что он ещё способен реанимировать карьеру. Но Давыдов, видимо, думал о другом:
- Как часто играю? Сказать трудно, но это приличное время. Играю в CS:GO, [у меня] больше тысячи часов, а звание – Supreme (предпоследнее звание в игре), - рассказывал футболист о своей страсти к онлайн-шутерам.
Упасть ниже очень тяжело, но полный тезка героя Отечественной войны 1812 года на данный момент сделал для этого все: он провалил и аренду в Латвию. 12 матчей, скажем, не самого элитного чемпионата - и 2 забитых гола.
Давыдов не смог себя проявить на уровне Александра Прудникова, который задержался там же.
После этого было бы удивительно, если "Спартак" дал ему хотя бы один шанс.
Куда теперь?
Малопонятно. Говорят о предметном интересе "Оренбурга", но зачем он нужен Федотову? Честно говоря, сложно представить команду из премьер-лиги, которая остро нуждалась в Давыдове.
Зачем им брать избалованного вниманием все ещё мальчика, когда куда легче и дешевле будет отыскать очередного пахаря из ФНЛ? Вы вообще представляете, с какой тоски завоет Давыдов в Оренбурге?
Правда, один такой клуб все же есть. "Крылья Советов" с неукротимой страстью собирают весь неликвид московского "Спартака". Может, и он им пригодится?
Шутки шутками, но верится с трудом.
Можно предположить, что Денис будет интересен кому-то за пределами России. Сказанул же его агент: "Может быть, он из Латвии вообще в Европу уедет", но есть сильные сомнения в том, что чемпионат Люксембурга придется Давыдову по душе.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: readfootball.com
Русскому Месси - так гениально его назвал Леонид Федун, которому явно хотелось похвастаться работой академии, - уже 23 года. Как-то неожиданно из обещающего так много юноши он превратился в сформировавшегося игрока, удивить своими футбольными талантами который не может даже "Спартак" из Юрмалы. Что уж говорить про московский?
Давыдов дебютировал за "красно-белых" в 2013 году. Тогда о нём много говорили и многого ждали. Может быть, из-за этого было в разы тяжелее раскрыться: но тогда благодарить игроку нужно Леонида Федуна, подлившего масла в огонь.
С другой стороны, что тут благодарить? Виноват в первую очередь сам Денис, который не сумел справиться с давлением.
Прошло уже шесть лет, а Денис так и не вышел на новый уровень. Иногда мелькал в премьер-лиге, но все чаще играл за молодежный состав "красно-белых" или в ФНЛ за "Спартак-2".
Правда, и там получалось сдержанно. В прошлом сезоне за фарм-клуб он забил всего лишь два гола в 21 матче. В 2016-2017 он выглядел куда лучше - наколотил 13. Это был его лучший показатель за карьеру. Дальше - такие же скромные цифры, как и в его последний сезон в Москве.
Было две аренды - в Чехию (там он так и не сыграл) и в Латвию. Юрмала (чтобы вы понимали, кто его туда взял, владельцем клуба является агент Марко Трабукки) была последним шансом для Давыдова. Надо было срочно что-то делать и доказывать, что он ещё способен реанимировать карьеру. Но Давыдов, видимо, думал о другом:
- Как часто играю? Сказать трудно, но это приличное время. Играю в CS:GO, [у меня] больше тысячи часов, а звание – Supreme (предпоследнее звание в игре), - рассказывал футболист о своей страсти к онлайн-шутерам.
Упасть ниже очень тяжело, но полный тезка героя Отечественной войны 1812 года на данный момент сделал для этого все: он провалил и аренду в Латвию. 12 матчей, скажем, не самого элитного чемпионата - и 2 забитых гола.
Давыдов не смог себя проявить на уровне Александра Прудникова, который задержался там же.
После этого было бы удивительно, если "Спартак" дал ему хотя бы один шанс.
Куда теперь?
Малопонятно. Говорят о предметном интересе "Оренбурга", но зачем он нужен Федотову? Честно говоря, сложно представить команду из премьер-лиги, которая остро нуждалась в Давыдове.
Зачем им брать избалованного вниманием все ещё мальчика, когда куда легче и дешевле будет отыскать очередного пахаря из ФНЛ? Вы вообще представляете, с какой тоски завоет Давыдов в Оренбурге?
Правда, один такой клуб все же есть. "Крылья Советов" с неукротимой страстью собирают весь неликвид московского "Спартака". Может, и он им пригодится?
Шутки шутками, но верится с трудом.
Можно предположить, что Денис будет интересен кому-то за пределами России. Сказанул же его агент: "Может быть, он из Латвии вообще в Европу уедет", но есть сильные сомнения в том, что чемпионат Люксембурга придется Давыдову по душе.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: readfootball.com
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