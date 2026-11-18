"Хочется пожелать удачи. Думаю, Овчинников добавит команде эмоций.Игроки-то в команде все хорошие. Им просто тяжело в ментальном и эмоциональном плане. Надеюсь, назначение Овчинникова им поможет", - сказал Миранчук "Чемпионату".
Вчера, 17 ноября, московский "Локомотив" объявил о назначении Сергея Овчинникова на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. Ранее красно-зеленых возглавлял Михаил Галактионов.
На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков.