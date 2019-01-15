Новости партнеров

СМИ: Мельгарехо и Ханни досрочно покинули тренировку "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона в ОАЭ.

По информации Sport24, сегодняшнее тренировочное занятие досрочно покинули полузащитники Софьян Ханни и Лоренсо Мельгарехо.

Ранее стало известно, что в общую группу вернулся полузащитник Александр Ташаев. При этом капитан Денис Глушаков и вратарь Владислав Терешкин участие в сегодняшней тренировке в целях профилактики не принимали.
Теги: Спартак Мельгарехо Ханни
Сегодня, 13:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:23)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А почему? Не выдерживают нагрузок или так им захотелось?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.