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РПЛ опубликовала расписание ответных матчей четвертьфинала Кубка России

Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России.

24 февраля в Ростове-на-Дону состоится ответная встреча "Ростов" – "Краснодар" (первый матч - 2:2).

6 марта пройдут два матча. В Казани состоится игра "Рубин" – "Локомотив" (0:1). И в Туле состоится матч "Арсенал" – "Оренбург" (2:4).

Последний матч четвертьфинала Кубка России состоится 7 марта в Екатеринбурге, где "Урал" сыграет со "Спартаком" (1:1).

РПЛ
Теги: Урал Спартак Рубин Локомотив Оренбург Арсенал Тула Ростов Краснодар
Сегодня, 15:46
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#1  tfu  St.Petersburg (Сегодня, 16:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Когда опубликуют расписание на ЧР с датами и времнем?!


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Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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