РПЛ опубликовала расписание ответных матчей четвертьфинала Кубка России

Стали известны даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России.24 февраля в Ростове-на-Дону состоится ответная встреча "Ростов" – "Краснодар" (первый матч - 2:2).6 марта пройдут два матча. В Казани состоится игра "Рубин" – "Локомотив" (0:1). И в Туле состоится матч "Арсенал" – "Оренбург" (2:4).Последний матч четвертьфинала Кубка России состоится 7 марта в Екатеринбурге, где "Урал" сыграет со "Спартаком" (1:1).