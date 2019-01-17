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Агент Чернова: изучаем варианты не только в Америке, но и в России

Александр Маньяков, агент защитника Евгения Чернова, сообщил о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста. Ранее игрок покинул "Зенит".

"Пока ясности, где продолжит карьеру Евгений Чернов, нет. Времени еще достаточно, изучаем варианты не только в Америке, но и в России", - цитирует Маньякова Sport24.

Чернов в текущем сезоне провел пять матчей в чемпионате России.
Теги: Чернов
Сегодня, 19:18
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Да блин,хватит уже выставлять посылы этого агента-его игрок не закрепился в Зените. Всё
теперь куда-нибудь во 2-ю восьмёрку и на этом точка.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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