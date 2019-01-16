"Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать". Карпин подколол Савина, который ждет ребенка

Бывший нападающий "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин объявил о беременности своей жены Дарьи Говзич."Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом", – написал Савин в подписи к фотографии в инстаграме.В комментарии к Савину наставник "Ростова" Валерий Карпин, который написал: "Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать"."Пора забирать меня в "Ростов". Готов исландский паспорт взять", – ответил Карпину Савин."Да не, Жень, в РПЛ вратари не как наши Даши, которые все запускают", - написал в ответ Карпин.