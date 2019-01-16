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"Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать". Карпин подколол Савина, который ждет ребенка

Бывший нападающий "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин объявил о беременности своей жены Дарьи Говзич.

"Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом", – написал Савин в подписи к фотографии в инстаграме.

В комментарии к Савину наставник "Ростова" Валерий Карпин, который написал: "Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать".

"Пора забирать меня в "Ростов". Готов исландский паспорт взять", – ответил Карпину Савин.

"Да не, Жень, в РПЛ вратари не как наши Даши, которые все запускают", - написал в ответ Карпин.

Теги: Карпин Савин
Сегодня, 20:32
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(1)
#3  4 звездочки   (Сегодня, 21:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ВГК в порядке)))


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:45)
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Болеет за:
«Спартак»
У Савина ноги Паспорту.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  SpaRk  Люберцы (Сегодня, 20:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Ля, Валера жестко траванул smile
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
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