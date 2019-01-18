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Воспитанник "Рубина" голкипер Березин перешел в белорусскую "Ислочь"

Воспитанник "Рубина" вратарь Алексей Березин стал игроком белорусской "Ислочи", сообщается на странице клуба во Вконтакте.

Срок контракта 25-летнего россиянина с клубом из Минской области не уточняется.

В России Березин выступал за "Рубин-2", смоленский "Днепр" и тульский "Арсенал". Вызывался в юношескую сборную России.
Теги: Рубин
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