Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В "Крыльях Советов" сменился председатель совета директоров

Председатель совета директоров самарских "Крыльев" Дмитрий Шляхтин объявил о своём уходе из клуба.

"Вопрос о моем уходе из "Крыльев" мы обсуждали с главой региона Д.И. Азаровым ещё в декабре.

Впереди была большая работа по комплектованию команды, требующая быстрой работы менеджмента. Сейчас зимняя селекция по большому счету завершена, команда способна решать турнирную задачу", - написал Дмитрий Шляхтин в твиттере.

Новым председателем совета директоров станет зампред правительства региона Леонид Кошман.
Теги: Крылья Советов Шляхтин
Сегодня, 14:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.