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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сергей Балахнин: топ-клубы не заинтересованы в Ерёменко, "Ростов" - это не лидер РПЛ
Экс-тренер "Ростова" и бывший помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин прокомментировал подписание "Ростовом" контракта с полузащитником Романом Ерёменко.
Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.
"То, что "Спартак" отпустил Ерёменко, - это нормальная ситуация. Если руководство клуба и тренерский штаб не видят, что он будет действовать так, как они хотят, то нет смысла его держать - они ищут что-то другое. Значит, он их не устраивает, такое бывает. Тут вопрос в том, что топ-клубы не заинтересованы в Ромке. "Ростов", безусловно, хорошая команда, но это не топ-клуб и не лидер нашего чемпионата. Одно дело - когда ты играешь в "Спартаке" или ЦСКА, а "Ростов" - это совсем другое.
Безусловно, это футболист хорошего уровня, "Ростову" такой и нужен. Ерёменко может и организовать атаку, и отдать передачу, и сам забить. Однозначно это качественный футболист. Но пока сложно предугадать, как всё сложится. Всё-таки игра "Ростова" - это не игра "Спартака" или ЦСКА. Она строится иначе, у клуба другая философия - быстрые атаки, быстрый выход из обороны, быстрое прохождение середины поля. Однако уровень Ерёменко позволяет ему быть очень полезным в организации атаки при любой схеме игры", - цитирует Балахнина телеканал "360".
Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.
"То, что "Спартак" отпустил Ерёменко, - это нормальная ситуация. Если руководство клуба и тренерский штаб не видят, что он будет действовать так, как они хотят, то нет смысла его держать - они ищут что-то другое. Значит, он их не устраивает, такое бывает. Тут вопрос в том, что топ-клубы не заинтересованы в Ромке. "Ростов", безусловно, хорошая команда, но это не топ-клуб и не лидер нашего чемпионата. Одно дело - когда ты играешь в "Спартаке" или ЦСКА, а "Ростов" - это совсем другое.
Безусловно, это футболист хорошего уровня, "Ростову" такой и нужен. Ерёменко может и организовать атаку, и отдать передачу, и сам забить. Однозначно это качественный футболист. Но пока сложно предугадать, как всё сложится. Всё-таки игра "Ростова" - это не игра "Спартака" или ЦСКА. Она строится иначе, у клуба другая философия - быстрые атаки, быстрый выход из обороны, быстрое прохождение середины поля. Однако уровень Ерёменко позволяет ему быть очень полезным в организации атаки при любой схеме игры", - цитирует Балахнина телеканал "360".
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