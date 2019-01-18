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Сергей Балахнин: топ-клубы не заинтересованы в Ерёменко, "Ростов" - это не лидер РПЛ

Экс-тренер "Ростова" и бывший помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин прокомментировал подписание "Ростовом" контракта с полузащитником Романом Ерёменко.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.

"То, что "Спартак" отпустил Ерёменко, - это нормальная ситуация. Если руководство клуба и тренерский штаб не видят, что он будет действовать так, как они хотят, то нет смысла его держать - они ищут что-то другое. Значит, он их не устраивает, такое бывает. Тут вопрос в том, что топ-клубы не заинтересованы в Ромке. "Ростов", безусловно, хорошая команда, но это не топ-клуб и не лидер нашего чемпионата. Одно дело - когда ты играешь в "Спартаке" или ЦСКА, а "Ростов" - это совсем другое.

Безусловно, это футболист хорошего уровня, "Ростову" такой и нужен. Ерёменко может и организовать атаку, и отдать передачу, и сам забить. Однозначно это качественный футболист. Но пока сложно предугадать, как всё сложится. Всё-таки игра "Ростова" - это не игра "Спартака" или ЦСКА. Она строится иначе, у клуба другая философия - быстрые атаки, быстрый выход из обороны, быстрое прохождение середины поля. Однако уровень Ерёменко позволяет ему быть очень полезным в организации атаки при любой схеме игры", - цитирует Балахнина телеканал "360".
Теги: Еременко Балахнин Ростов
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