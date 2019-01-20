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Шамиль Газизов: может быть, Томаров снова возглавит "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не исключил, что экс-главный тренер команды Сергей Томаров в будущем вернется в клуб.

"Проблем в его работе я не видел. Однако после Гончаренко и Семака у всех были очень большие ожидания от Томарова. Он прекрасно все видел, но, разумеется, это давило. Плюс Лига Европы, где мы оказались впервые. За 39 дней мы сыграли 12 матчей в разных турнирах. Психологически не каждый опытный специалист выдержит такой гнет и график. Сергей - молодой, очень ответственный парень, все проигрыши принимал на себя. Но проблема была не в нем.

Я уверен, Томаров себя проявит. У него еще не раз будет возможность возглавить хорошие клубы, а может быть, и снова "Уфу". В любом случае он наш специалист, мы всегда будем его поддерживать", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Теги: Газизов Томаров Уфа
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