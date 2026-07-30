Бубнов — о сезоне РПЛ: у "Зенита" вообще никакого преимущества не будет

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что действующий чемпион не имеет преимущества над главными конкурентами в борьбе за золото РПЛ.

Фото: Кадр из подкаста Коммент.Шоу

"По 1-му туру я уже могу сказать, как будет чемпионат развиваться. Первые три команды — " Краснодар ", " Зенит " и " Спартак ". Сейчас уже не "Спартак" с "Краснодаром" с "Зенитом" бороться будут за первое место, это совершенно полноценные команды, совершенно равные по своей силе. И они будут сами, ни от кого не завися. У "Зенита" вообще никакого преимущества не будет. Они будут бороться за первое место", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Александр Бубнов поделился своим прогнозом на новый сезон Российской Премьер-Лиги.Эксперт также предположил, что сразу восемь клубов будут претендовать на третье место, а еще пять команд сосредоточатся на борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.Напомним, действующим чемпионом России является "Зенит". В первом туре нового сезона сине-бело-голубые уверенно обыграли "Акрон", однако Бубнов считает, что в нынешнем чемпионате привычного преимущества петербургского клуба над основными конкурентами уже не будет.