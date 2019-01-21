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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем
32-летний защитник "Локомотива" Борис Ротенберг, который в декабре перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки коленного сустава, сообщил, что не намерен завершать игровую карьеру.
"Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Тяжело и психологически, и физически. Но если честно, я сразу, когда меня на носилках уносили с поля, принял решение, что обязательно вернусь. Травмы — это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю: если хочу быть востребован в таком большом клубе, как "Локомотив", я должен вернуться в разы сильнее.
Команда — это как настоящая семья. Хочется быть с ней, а не одному педали крутить. Ты вроде бы рядом, но понимаешь, что впереди еще 5-6 месяцев восстановления. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, врачам, массажистам и физиотерапевтам. Они очень сильно поддерживают меня, благодаря им я чувствую, что восстанавливаюсь быстрее.
Я хочу показать пример своим детям, чтобы они видели, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этих сложностей выйти победителем. Нужно верить в себя и много работать — тогда все получится. Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась", — приводит слова футболиста пресс-службе "Локомотива".
"Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Тяжело и психологически, и физически. Но если честно, я сразу, когда меня на носилках уносили с поля, принял решение, что обязательно вернусь. Травмы — это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю: если хочу быть востребован в таком большом клубе, как "Локомотив", я должен вернуться в разы сильнее.
Команда — это как настоящая семья. Хочется быть с ней, а не одному педали крутить. Ты вроде бы рядом, но понимаешь, что впереди еще 5-6 месяцев восстановления. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, врачам, массажистам и физиотерапевтам. Они очень сильно поддерживают меня, благодаря им я чувствую, что восстанавливаюсь быстрее.
Я хочу показать пример своим детям, чтобы они видели, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этих сложностей выйти победителем. Нужно верить в себя и много работать — тогда все получится. Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась", — приводит слова футболиста пресс-службе "Локомотива".
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