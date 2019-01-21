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Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем

32-летний защитник "Локомотива" Борис Ротенберг, который в декабре перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки коленного сустава, сообщил, что не намерен завершать игровую карьеру.

"Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Тяжело и психологически, и физически. Но если честно, я сразу, когда меня на носилках уносили с поля, принял решение, что обязательно вернусь. Травмы — это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю: если хочу быть востребован в таком большом клубе, как "Локомотив", я должен вернуться в разы сильнее.

Команда — это как настоящая семья. Хочется быть с ней, а не одному педали крутить. Ты вроде бы рядом, но понимаешь, что впереди еще 5-6 месяцев восстановления. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, врачам, массажистам и физиотерапевтам. Они очень сильно поддерживают меня, благодаря им я чувствую, что восстанавливаюсь быстрее.

Я хочу показать пример своим детям, чтобы они видели, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этих сложностей выйти победителем. Нужно верить в себя и много работать — тогда все получится. Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась", — приводит слова футболиста пресс-службе "Локомотива".

Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 14:49
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#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Ты лучше покажи детям как добиваться целей без помощи папочки,который исполнит любую мечту за своё состояние.

Ну, справедливости ради, он не в директора папашиной фирмы пошел, хотя мог.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 15:29)
  • +2
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молодец, хоть и далеко не топ, но его самоотдаче на поле может любой позавидовать... Кокорин, Смолов, Мамаев например
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 15:16)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ты лучше покажи детям как добиваться целей без помощи папочки,который исполнит любую мечту за своё состояние.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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