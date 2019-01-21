Новости партнеров

Мошенники от имени начальника "Спартака-2" приглашали футболистов на просмотр в команду

"Спартак" на официальном сайте выступил с заявлением в связи с сообщениями от мошенников, которые в социальных сетях получили многие тренеры и футболисты.

Некие люди от имени начальника "Спартака-2" сообщали о предстоящем в феврале просмотре в команду и дублирующий состав, предлагая отправить резюме тренеру-селекционеру московской команды.

"Спартак" — знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди.

За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника "Спартака-2", где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.

ФК "Спартак-Москва" официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели.

Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях", — говорится в заявлении.
Теги: Спартак-2
Сегодня, 15:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(4)
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:28)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
я все понимаю, но что значит резюме для футболиста? для тренера еще понятно, но футболист то чего?он должен написать название ДЮСШ и список клубов, в которых играл?а то забавно звучит тогда....может многие вспомнят такого игрока, как Аруна Бабангида. у него в "трудовой" так вообще Барса и сборная Нигерии, а по факту все увидели что это полный нуль, когда он приехал в Кубань
в общем я всегда думал что в клубы берут после просмотров (даже если тренер), а не по резюме)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.