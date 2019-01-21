Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:49
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
11:18
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
09:28
Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира (5)
Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира (5)
01:12
Хосеп Гвардиола: если "Ливерпуль" победит, "Ман Сити" тоже должен победить. Если "Ливерпуль" проиграет, "Ман Сити" должен выиграть
Хосеп Гвардиола: если "Ливерпуль" победит, "Ман Сити" тоже должен победить. Если "Ливерпуль" проиграет, "Ман Сити" должен выиграть
Мошенники от имени начальника "Спартака-2" приглашали футболистов на просмотр в команду
"Спартак" на официальном сайте выступил с заявлением в связи с сообщениями от мошенников, которые в социальных сетях получили многие тренеры и футболисты.
Некие люди от имени начальника "Спартака-2" сообщали о предстоящем в феврале просмотре в команду и дублирующий состав, предлагая отправить резюме тренеру-селекционеру московской команды.
"Спартак" — знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди.
За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника "Спартака-2", где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.
ФК "Спартак-Москва" официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели.
Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях", — говорится в заявлении.
Некие люди от имени начальника "Спартака-2" сообщали о предстоящем в феврале просмотре в команду и дублирующий состав, предлагая отправить резюме тренеру-селекционеру московской команды.
"Спартак" — знаменитый бренд. К сожалению, нередки случаи, когда им прикрываются недобросовестные люди.
За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника "Спартака-2", где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых.
ФК "Спартак-Москва" официально заявляет: наш клуб никогда не ведет поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели.
Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях", — говорится в заявлении.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.