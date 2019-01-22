Новости партнеров

Источник: Селихов и Зе Луиш вернулись в общую группу "Спартака"

Московский "Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона в Катаре, где накануне провел матч против "Ростова" (2:1).

По информации Sport24, сегодня в общую группу вернулись Зе Луиш и Александр Селихов.

Утреннюю тренировку команды посетил и исполняющий обязанности генерального директора клуба, вице-президент Наиль Измайлов.
Теги: Спартак Селихов Зе Луиш
Сегодня, 13:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.