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Агент: скверный характер Паредеса мешает ему и создаёт проблемы Семаку

Агент Алексей Скородед высказался по поводу возможного перехода полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в другой клуб.

"С одной стороны, Паредес обладает хорошим футбольным классом. А с другой - имеет скверный характер, который, как показала первая часть чемпионата, мешает ему показать все свои лучшие качества в полной мере. Это создаёт проблемы Семаку. "Скамейка" у питерцев не самая слабая, поэтому, если характер Паредеса мешает ему стабильно играть на должном уровне, да ещё и влияет на микроклимат в коллективе, от него надо избавляться", - цитирует Скородеда "Чемпионат.сом".
Теги: Паредес Семак Зенит
Сегодня, 21:40
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(3)
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 23:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сергей Богданович,поменяйте ему буквы в фамилии и посадите на лавку.С такими только так)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  liasport433   (Сегодня, 22:08)
  • -3
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online

Цитата: Хитрый Лис
Нет альтернативу Паредесу. Только Нобоа, и тот еще нескоро вернется.


Оздоев!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 21:54)
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Цитата: Хитрый Лис
Нет альтернативу Паредесу. Только Нобоа, и тот еще нескоро вернется.

В Ростове с Рубином этих Паредесов завались
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:52)
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Агент Алексей Скородед

Свят, свят, свят..... Ему в подруги Алису Быстробаб.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Даден Баден   (Сегодня, 21:50)
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Цитата: Хитрый Лис
Нет альтернативу Паредесу

Ну почему, контрафактные копии паредАса были отпаредасены на славу, при помощи шпал, рельсов и черенка лопаты, любезно предоставленной кочегаром
Регистрация: -- [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Нет альтернативу Паредесу. Только Нобоа, и тот еще нескоро вернется.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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