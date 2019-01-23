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Сергей Семак: нельзя сказать, что Жирков полностью восстановился

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на ряд вопросов после поражения отк "Локомотива" (1:3) в Кубке МАТЧ ПРЕМЬЕР.

"Пока нельзя сказать, что Жирков полностью восстановился. Он вышел всего на 15 минут. Очень хотелось бы, чтобы он постепенно втягивался. Он нам нужен. Но самое главное, чтобы он был здоров.

Почему вернулся Ригони, лучше спрашивать наших руководителей. Он ушел из "Аталанты", у него контракт с нашей командой. Поэтому он тренируется с нами. Сегодня сложно что-то комментировать с точки зрения игры. Кто-то сыграл лучше, кто-то хуже. По одной игре судить сложно, потому что состояние у всех разное.

Чернов ушел потому, что у него закончился контракт. Нам нужен левый защитник хорошего уровня, если мы хотим двигаться вперед. Но прежде чем расставаться с ним, я просил, чтобы на его позицию взяли другого игрока. Пока у нас никого нет. Посмотрим", - цитирует Семака Sport24.ru
Теги: Семак Жирков Зенит
Сегодня, 00:10
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#1  suarez   (Сегодня, 00:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Зашибись... Плюют на мнение Семака в руководстве.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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