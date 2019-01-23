Андрей Канчельскис: таких тренеров, как Фергюсон и Лобановский, не будет еще лет сто

23 января 50-летие отмечает один из самых талантливых и успешных российских футболистов Андрей Канчельскис. Бывший полузащитник сборной России ярче всех из наших проявил себя в самом ярком и рейтинговом европейском чемпионате — Английской премьер-лиге. Да и по большом счету мало кто может похвастаться такой интересной карьерой и богатой коллекцией наград: два золота в чемпионате Англии, Кубок Англии, Кубок СССР, Суперкубок Европы, чемпионский титул в Шотландии — можно перечислять еще долго. Накануне юбилея с Канчельскисом побеседовала корреспондент- Обычный день рождения — ничего особенного. Они у меня всегда проходили на сборах. Я уже привык к этому — ничего такого особенного сказать здесь не могу.- Отношусь к этому абсолютно спокойно. Тем более сейчас у нас сборы проходят, готовимся к сезону ( Канчесльскис — главный тренер команды «Навбахор», выступающей в чемпионате Узбекистана. - Авт.). У нас двухразовые тренировки - времени отмечать особо не будет. Так, посидим немного. Чай, торт — и снова вперед, работа. Все по плану. Быть может, потом в Москве соберу своих родственников и близких друзей — можно будет посидеть и вспомнить, что 50 лет.- Какой сейчас матч? У нас сборы, готовимся к чемпионату. Давайте теперь что ли на каждый юбилей матч делать?! Нет, я ко всему этому отношусь спокойно. Сейчас прежде всего работа — никаких поблажек. Как говорится, первым делом самолеты...- Могу сказать, что доволен. Грех жаловаться. Все идет нормально. Где-то были спады, где-то идет белая полоса, где-то черная. Это нормальное явление, это жизнь — надо чтобы было какое-то сопротивление, а когда все хорошо и гладко — неинтересно. Редко бывает, когда все без проблем. Хоть какие-то маленькие трудности должны быть: чувствуешь жизнь, набираешься опыта, преодолевая их. Много чего в жизни было. И думаю, еще многое может быть впереди — надеюсь на это. Мы всегда надеемся на лучшее, но сталкиваемся и с хорошим, и с нехорошим... Раньше был один этап в жизни — карьера футболиста, сегодня другой этап — тренерская деятельность.- Каждый человек мечтает, но если я начну говорить вслух, это будет неправильно. У каждого есть своя мечта, которую он держит в себе, поэтому я бы не хотел это обозначать. Мечтать не просто не вредно, но и нужно, где-то это хорошо. Есть задача, которую ты сам себе поставил — и теперь вперед. Надо постараться эту задачу выполнить. А вслух никто искренне о своей мечте не говорит — все лукавят: говорят не о той мечте, которая у них есть.- Это особое чувство, когда работаешь с такими грандами. Мы смотрели на них, как на богов. Это два великих тренера. Еще лет сто таких не будет. С таким характером, с таким отношением к футболу. Что взял для себя от своих тренеров? Переносить все — тоже неправильно. Наверное, что-то чуть-чуть взял от каждого. Первое — это отношение к футболу, отношение к старшим товарищам по команде, ветеранам. Во-вторых, победный дух — они особенно не любили проигрывать. Ну, и правильный подход к тренировочному процессу: как правильно тренироваться, как правильно научить футболиста тренироваться. Но и свое, конечно, надо вносить. Если я подробно стану говорить о тренировочном процессе, это будет долгая история - наверное, это можно будет написать в моей третьей книге, примеры привести. Правда, я пока писать ее не собираюсь. Рановато. Но, конечно, есть и такие тренеры, у кого я вообще ничего не брал. Как, например, я могу что-то взять у Гжебика? Это было бы смешно. Непонятно, как он работает с командой и как допустили такого тренера к футболу.- Я вообще с ним ничего не делил. Просто опять же поражаюсь, как такие тренеры попадают в футбол — это катастрофа. Ведь помимо Гжебика есть и другие такие же тренеры. Как у нас, так и в других странах. Как человек Гжебик — неплохой, но в профессиональном плане, в тренировочном процессе - он был очень слаб. Матч идет полтора часа, а мы тренируемся три — это уже неправильно. Сидим на теории по четыре-пять часов, но информация лучше всего воспринимается за 45 минут.- Обвинить человека — проще простого. Бог ему судья. Нет смысла поднимать историю и говорить об этом. Кому-то это надо было, ему это надо было... Он считает так, я считаю так, суд посчитал по-другому . Суд оправдал — какие еще вопросы? Нет, думаю, вопросов.- Когда приезжаю в Англию, могу обратиться к нему с просьбой о билетах на матч, и он все сделает. Есть на «Олд Траффорд» комната специальная, где он принимает гостей — туда не каждый попадет. Когда приезжаю, он меня приглашает, и мы спокойно можем пообщаться и выпить по бокалу красного вина. Так что у нас очень хорошие отношения. Всегда привожу ему черную икру.- Если поступят поздравления, это будет очень приятно. Но я буду на тренировках без телефона, и сразу звонков и сообщений от друзей и коллег не увижу. Думаю, что «МЮ» и «Эвертон» пришлют свои поздравления. Посмотрим.- Каждый житель того или иного города считает, что именно его город лучший. Но, конечно, Манчестер поинтереснее, побольше. Здесь больше мест, куда можно сходить: концертные залы, музеи... Ну, Ливерпуль, конечно, славится музеем «Битлз». В общем, у Ливерпуля свои плюсы, у Манчестера — свои. Лондон, конечно, как столица сильно выделяется. Манчестер - попроще, Ливерпуль — тоже простой. А дальше к Северу — там уже другие люди, другой акцент. В основном же многое одинаково.- Не буду врать, пристально — нет. Так, в интернете прочитаешь иногда что-то. У нас не так много, как там, об этом говорят. Но видеть в живую королеву Елизавету II - в свое время видел. Королева приезжала на «Уэмбли». Нас каждого игрока представляли. Она нам желала удачи перед финальной игрой. У них есть такая традиция: кто-то из королевского дома порой приходит на матчи и желает удачи игрокам обеих команд. И нам королева в 94-м году перед встречей с «Челси» желала удачи.- Да, сын Андрей работает в футбольной компании «Стеллар груп». Дочка Ева в университете учится. Все хорошо. Иногда прилетают в Москву, или я их в Англии навещаю.- У них там пенсионный фонд в футболе, куда вносишь взносы. Это как у нас в СССР ты мог класть деньги на сберкнижку, а потом ей пользоваться. Теперь из пенсионного фонда ты можешь спокойно брать определенную сумму и жить спокойно на эту пенсию. Я этим, конечно, воспользовался, потому что все это справедливо, все по закону. Все хорошее они взяли от нашей системы в Советском Союзе. И в спорте в том числе.- Советский Союз не вернешь... Почему тогда мы выигрывали все молодежные и юношеские турниры, почему игроки прогрессировали? Была молодежь, которая наступала «старикам» на пятки, спортивные интернаты и школы были хорошие. Была система. Наша сборная становилась чемпионом и вице-чемпионом Европы, мы выигрывали Олимпийские игры, кубки, нас боялись. Надо проанализировать все хорошенько и понять, почему все это потеряли и перестали побеждать. Яма сейчас, пропасть большая. У нас в стране огромное население, а футболистов нет практически. Должна быть серьезная программа. Проблема и в том, что в нашем футболе много людей непонимающих, дилетантов или просто проходимцев, которые не понимают футбол, которые вообще в футбол не играли, но вдруг стали понимать. Эти проходимцы пришли в футбол, потому что большие деньги здесь. Поэтому мы и начали буксовать, топтаться на одном месте. Есть ли выход из этой ситуации? Он есть всегда. Еще раз - в футбол должны приходить профессиональные, футбольные, люди, и должна быть программа, в которой четко сформулированы все позиции, все пункты. И тогда что-то появится, не сразу, но будет прогресс.