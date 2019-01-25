"Спартак" оштрафован на 120 тысяч рублей по итогам матча Кубка России с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" по итогам первого матча 1/4 финала Олимп-Кубока России против "Урала" (1:1).Московский клуб наказан на 120 тысяч рублей за использование болельщиками на стадионе пиротехники во время матча.Также РФС оштрафовал "Рубин" на 6 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи главного тренера Курбана Бердыева и тренера Виталия Кафанова во время первого матча с "Локомотивом" (0:1).