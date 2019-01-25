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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (5)
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"Спартак" оштрафован на 120 тысяч рублей по итогам матча Кубка России с "Уралом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" по итогам первого матча 1/4 финала Олимп-Кубока России против "Урала" (1:1).
Московский клуб наказан на 120 тысяч рублей за использование болельщиками на стадионе пиротехники во время матча.
Также РФС оштрафовал "Рубин" на 6 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи главного тренера Курбана Бердыева и тренера Виталия Кафанова во время первого матча с "Локомотивом" (0:1).
РФС
Московский клуб наказан на 120 тысяч рублей за использование болельщиками на стадионе пиротехники во время матча.
Также РФС оштрафовал "Рубин" на 6 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи главного тренера Курбана Бердыева и тренера Виталия Кафанова во время первого матча с "Локомотивом" (0:1).
РФС
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