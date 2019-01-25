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"Спартак" оштрафован на 120 тысяч рублей по итогам матча Кубка России с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" по итогам первого матча 1/4 финала Олимп-Кубока России против "Урала" (1:1).

Московский клуб наказан на 120 тысяч рублей за использование болельщиками на стадионе пиротехники во время матча.

Также РФС оштрафовал "Рубин" на 6 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны без разрешения судьи главного тренера Курбана Бердыева и тренера Виталия Кафанова во время первого матча с "Локомотивом" (0:1).

РФС
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 12:13
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#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 12:27)
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Болеет за:
«Спартак»
у КДК каникулы затянулись?.. могли до лета подождать с заседанием
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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