Сергей Еременко перешел в СИК, который тренирует его отец

Toivotetaan Sergei Eremenko tervetulleeksi SJK:n riveihin! SJK lainaa keskikentt?pelaaja Sergei Eremenkon t?ksi kaudeksi Spartaks Jurmalasta. 20 vuotta juuri t?ytt?nyt Sergei on SJK:n p??valmentajana olevan Alexei Eremenkon nuorin poika ja aiemmin SJK:ta kaudella 2016 edustaneen ja peliuransa jo lopettaneen Alexei Eremenko juniorin pikkuveli. Keskimm?inen veljeksist?, Roman Eremenko, pelaa ammatikseen Ven?j?n p??sarjassa. Lue Sergein esittely sek? kommentit h?nelt? ja p??valmentaja Alexei Eremenkolta, SJK:n nettisivuilta: www.SJK.fi #SJKfi #Veikkausliiga #Sein?joki #SergeiEremenko #Eremenko #Meid?nKerho