РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Директор "Тамбова": если выйдем в РПЛ, возможно, Хосонов останется в команде

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о переходе хавбека ЦСКА Хетага Хосонова.

"Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если "Тамбов" выходит в премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ. Но это если и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим", - сказал Худяков.

"СЭ"
Сегодня, 09:52
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