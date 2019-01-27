РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Лоренсо Мельгарехо: заканчивается матч, и я снова добрый

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что старается всегда улыбаться и радоваться жизни.

– Мельгарехо называют самым добрым игроком "Спартака". Заставляете себя разозлиться на поле?

– Да, в жизни я спокойный парень, стараюсь всегда улыбаться и радоваться жизни. А знаете почему? Потому что футбол – это кайф. Не понимаю, как можно приходить на тренировку со сложным лицом, быть чем-то постоянно недовольным. Даже тренироваться надо с удовольствием, это ведь моя любимая работа. Но когда начинается матч, на поле надо быть бойцом. Только звучит свисток – все, весь мир сужается. Не существует ничего – ни семьи, ни друзей, только твоя команда. В эти 90 минут команда – твоя семья. Стадион – твой дом. Вот такой у меня подход. И когда все заканчивается, и мы уходим в раздевалку, я снова добрый Лоренсо.

– В жизни вообще ничего не злит?

– Бывает. Но обычно всякие глупости. Я отходчивый. Проходит полчаса-час, и все нормально, не коплю обид. Есть только две вещи, которые не прощу – если кто-то посягнет на семью и если кто-то обманет. Сам никогда никого не обманываю и не терплю этого по отношению к себе.

– А в футболе вас не обманывали? Тренеры, агенты?

– О нет. Слава Богу, никогда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мельгарехо
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