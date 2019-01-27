Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Лоренсо Мельгарехо: заканчивается матч, и я снова добрый
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что старается всегда улыбаться и радоваться жизни.
– Мельгарехо называют самым добрым игроком "Спартака". Заставляете себя разозлиться на поле?
– Да, в жизни я спокойный парень, стараюсь всегда улыбаться и радоваться жизни. А знаете почему? Потому что футбол – это кайф. Не понимаю, как можно приходить на тренировку со сложным лицом, быть чем-то постоянно недовольным. Даже тренироваться надо с удовольствием, это ведь моя любимая работа. Но когда начинается матч, на поле надо быть бойцом. Только звучит свисток – все, весь мир сужается. Не существует ничего – ни семьи, ни друзей, только твоя команда. В эти 90 минут команда – твоя семья. Стадион – твой дом. Вот такой у меня подход. И когда все заканчивается, и мы уходим в раздевалку, я снова добрый Лоренсо.
– В жизни вообще ничего не злит?
– Бывает. Но обычно всякие глупости. Я отходчивый. Проходит полчаса-час, и все нормально, не коплю обид. Есть только две вещи, которые не прощу – если кто-то посягнет на семью и если кто-то обманет. Сам никогда никого не обманываю и не терплю этого по отношению к себе.
– А в футболе вас не обманывали? Тренеры, агенты?
– О нет. Слава Богу, никогда.
"Спорт-Экспресс"
– Мельгарехо называют самым добрым игроком "Спартака". Заставляете себя разозлиться на поле?
– Да, в жизни я спокойный парень, стараюсь всегда улыбаться и радоваться жизни. А знаете почему? Потому что футбол – это кайф. Не понимаю, как можно приходить на тренировку со сложным лицом, быть чем-то постоянно недовольным. Даже тренироваться надо с удовольствием, это ведь моя любимая работа. Но когда начинается матч, на поле надо быть бойцом. Только звучит свисток – все, весь мир сужается. Не существует ничего – ни семьи, ни друзей, только твоя команда. В эти 90 минут команда – твоя семья. Стадион – твой дом. Вот такой у меня подход. И когда все заканчивается, и мы уходим в раздевалку, я снова добрый Лоренсо.
– В жизни вообще ничего не злит?
– Бывает. Но обычно всякие глупости. Я отходчивый. Проходит полчаса-час, и все нормально, не коплю обид. Есть только две вещи, которые не прощу – если кто-то посягнет на семью и если кто-то обманет. Сам никогда никого не обманываю и не терплю этого по отношению к себе.
– А в футболе вас не обманывали? Тренеры, агенты?
– О нет. Слава Богу, никогда.
"Спорт-Экспресс"
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