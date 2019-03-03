Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:35
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
Стало известно расписание матчей ЦСКА на втором сборе
ЦСКА в рамках второго зимнего сбора в Кампоаморе проведет четыре контрольных матча.
29.01.2019 — "Норшелланн" (Дания), 18:00 мск.
02.02.2019 — "Сарпсборг 08" (Норвегия), 19:00 мск.
06.02.2019 — "Одд" (Норвегия), 19:00 мск.
07.02.2019 — "Согндал" (Норвегия), 14:00 мск.
29.01.2019 — "Норшелланн" (Дания), 18:00 мск.
02.02.2019 — "Сарпсборг 08" (Норвегия), 19:00 мск.
06.02.2019 — "Одд" (Норвегия), 19:00 мск.
07.02.2019 — "Согндал" (Норвегия), 14:00 мск.
? Расписание игр #ЦСКА на втором сборе #Кампоамор2019!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 27, 2019
? Сохраняйте себе, чтобы не забыть и не пропустить трансляции #CSKATV ? pic.twitter.com/HvwHNuYIG4
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.