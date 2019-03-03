ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

Новости партнеров

Стало известно расписание матчей ЦСКА на втором сборе

ЦСКА в рамках второго зимнего сбора в Кампоаморе проведет четыре контрольных матча.

29.01.2019 — "Норшелланн" (Дания), 18:00 мск.
02.02.2019 — "Сарпсборг 08" (Норвегия), 19:00 мск.
06.02.2019 — "Одд" (Норвегия), 19:00 мск.
07.02.2019 — "Согндал" (Норвегия), 14:00 мск.

Теги: ЦСКА
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 19:52)
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Болеет за:
ЦСКА
Судя по Мёльде, скандинавы довольно крепкие и организованные команды. Почти клоны РПЛ, так что в самый раз.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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