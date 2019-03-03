Денис Тумасян покинул "Уфу"

Защитник "Уфы" Денис Тумасян покинул клуб по обоюдному согласию сторон.33-летний футболист продолжит карьеру в армянском клубе "Алашкерт". Стороны заключили трудовой договор сроком до августа 2020 года.Тумасян выступал за "Уфу" с 2015 года.