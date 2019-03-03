Уфа (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Уфа03.03.19Динамо
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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Денис Тумасян покинул "Уфу"

Защитник "Уфы" Денис Тумасян покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

33-летний футболист продолжит карьеру в армянском клубе "Алашкерт". Стороны заключили трудовой договор сроком до августа 2020 года.

Тумасян выступал за "Уфу" с 2015 года.

Теги: Тумасян Уфа
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#1  Мишке   (Сегодня, 22:01)
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Вот ведь попандос(((( А кто это?


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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