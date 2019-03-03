Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Уфа (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Уфа
|03.03.19
|Динамо
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Краснодар
|1 - 109.12.18
|Уфа
|Анжи
|0 - 001.12.18
|Уфа
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Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Денис Тумасян покинул "Уфу"
Защитник "Уфы" Денис Тумасян покинул клуб по обоюдному согласию сторон.
33-летний футболист продолжит карьеру в армянском клубе "Алашкерт". Стороны заключили трудовой договор сроком до августа 2020 года.
Тумасян выступал за "Уфу" с 2015 года.
33-летний футболист продолжит карьеру в армянском клубе "Алашкерт". Стороны заключили трудовой договор сроком до августа 2020 года.
Тумасян выступал за "Уфу" с 2015 года.
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