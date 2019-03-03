Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Сергей Силкин прокомментировал плохое выступление "Зенита" на турнире в Дохе

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал неудачное выступление "Зенита" на турнире Фонбет Кубок Матч Премьер.

На данный момент, "Спартак" занимает первую строчку в турнирной таблице катарского турнира, набрав шесть очков. «Зенит» идет последним, имея в активе ноль в графе очков. Победитель турнира определится сегодня в матче "Спартак" - "Локомотив".

"Сейчас не стоит искать причины плохой игры. Знаете, в советские времена даже была примета. Тот, кто побеждал во всех играх на сборах, в итоге боролся за выживание в чемпионате. Сейчас результат не ставится во главу угла. Итоги подготовки "Зенит" покажет в середине февраля, вот тогда и можно будет делать какие-то выводы", - цитируют Силкина "Известия".
Теги: Силкин Зенит
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