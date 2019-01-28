Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают

Павел Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал об условиях содержания своего клиента в СИЗО.– Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется.– В тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной.– Он настроен позитивно, Павел уверен, что его позиция рано или поздно будет учтена, — сказал Бушманов.