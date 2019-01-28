Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:13
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (3)
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (3)
09:26
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (5)
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (5)
05:20
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Вчера, 23:45
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Вчера, 23:09
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Вчера, 23:01
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
Вчера, 22:38
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
Вчера, 22:29
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
Вчера, 22:08
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Вчера, 21:45
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Вчера, 21:25
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
Вчера, 21:11
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
Вчера, 20:41
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Вчера, 20:36
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
Вчера, 20:18
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Вчера, 20:10
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Вчера, 20:03
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Вчера, 19:44
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают
Павел Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал об условиях содержания своего клиента в СИЗО.
– В СИЗО сейчас холодно?
– Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется.
– А как спать тогда?
– В тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной.
– Руки у Павла не опускаются?
– Он настроен позитивно, Павел уверен, что его позиция рано или поздно будет учтена, — сказал Бушманов.
"Чемпионат"
– В СИЗО сейчас холодно?
– Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется.
– А как спать тогда?
– В тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной.
– Руки у Павла не опускаются?
– Он настроен позитивно, Павел уверен, что его позиция рано или поздно будет учтена, — сказал Бушманов.
"Чемпионат"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.