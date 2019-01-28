РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают

Павел Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал об условиях содержания своего клиента в СИЗО.

– В СИЗО сейчас холодно?

– Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется.

– А как спать тогда?

– В тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной.

– Руки у Павла не опускаются?

– Он настроен позитивно, Павел уверен, что его позиция рано или поздно будет учтена, — сказал Бушманов.

"Чемпионат"
Теги: Мамаев
Сегодня, 09:26
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5
(1)
#5  александр матасов   (Сегодня, 11:47)
  • 0
  •  (0)
online

Как это так нет отопления,это что карцер что ли?
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мамаев сокамернику:
- Ты чё, падла, забыл, что сегодня твоя очередь открывать форточку?
Сокамерник Мамаеву:
- Да ладно, Паша, еще достаточно комфортная температура - всего -15С.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 11:06)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ШаХерезада,
Я конечно не одобряю то,как поступили эти 0б"ёбки,но...от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Не дай бог никому. (это я все говорю совершенно не касаясь футбола...)
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 09:38)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Никак Мамаев не хочет понять, где и почему он находится.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  ШаХерезада   (Сегодня, 09:31)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть в парашу ныряет, авось там потеплее


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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