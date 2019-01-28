РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Смолов рассказал, почему скрылся с места ДТП в Краснодаре, разбив BMW за 9 млн рублей

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему покинул место своего ДТП в Краснодаре.

Напомним, BMW M5 First Edition Смолова попала в аварию ночью 1 августа 2018 года, футболист не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего скрылся. Изначально ходили слухи, что Федор находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Я был трезв. Тебе скажу по секрету: у меня были просрочены права, поэтому я уехал с места ДТП. Я понял, что машина разбита. Она была застрахована — КАСКО. Но я побоялся, что из-за просроченных прав мне, скорее всего, не выплатит страховая. А утром позвонил юристу, посоветовался и поехал писать объяснительную", — сказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак.
Теги: Смолов
Сегодня, 15:36
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#2  СуперШтангист   (Сегодня, 15:41)
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Болеет за:
«Терек»
Но я побоялся, что из-за просроченных прав мне, скорее всего, не выплатит страховая.


Типичный воспитанник академии краснодарской, навалил в штаны, когда понял что надо нести ответственность + деньги может потерять и свалил, чтобы потом взятками выкрутиться.

За такие слова кстати страховая (нормальная) в суд иск должна подать о пересмотре дела.

Цитата: tiki

мужику условно 30 лет, а говорит так, будто ему 15

Дык в краснодырской команде научили.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:39)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тебе скажу по секрету

интересное вью.."по секрету"
из-за просроченных прав мне, скорее всего, не выплатит страховая

блин.с их зп переживать из-за страховки - издевательство над жителями без нормального достатка.
мужику условно 30 лет, а говорит так, будто ему 15


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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