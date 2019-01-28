РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Василий Уткин: нынешнее поколение футболистов вообще не бухает. Нормально бухали Березуцкие

Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что российские футболисты вообще не пьют.

"Поколение футболистов Федора Смолова вообще не бухает. Среди них бухающих – единицы. Последними нормально бухающими игроками были братья Березуцкие", - сказал Уткин в видеоблоге Ксении Собчак.
Теги: Уткин Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 18:37
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9
(1)
#9  rigoletto  Белгород (Сегодня, 20:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Забыл Мамаева и кокорина?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#8  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:08)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
вася ты чего накурился то?

а ты в лицо ему это скажи, ))))
догадываешься что он с тобой сделает клавиатурный пенсионер,
правильно...
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#7  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 20:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тебе-то откуда знать,свинья жирная... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#6  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вася ты чего накурился то? поделись может и меня так попрет smileтем более у наркотной поделился суперновостью
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#5  Мишке   (Сегодня, 19:55)
  • +3
  •  (3)
online

Если человек не курит и не пьёт, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он? ( с) Чехов.


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:27)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Shekel
Нынешнее поколение нюхает

smile Последним нюхающим был Ерема?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:20)
  • +3
  •  (9)

Нынешнее поколение нюхает


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 18:50)
  • +5
  •  (15)

Он у Березуцких третьим был за пойлом бегал!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  Cotiche   (Сегодня, 18:41)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Поколение розовых пряников ЗОЖ. Бездарное и плюшевое. Лучше бы он пил(с).
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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