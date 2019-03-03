Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Источник: "Зенит" согласовал трансфер Акуньи за 16 млн евро

"Зенит" договорился со "Спортингом" о трансфере полузащитника Маркоса Акуньи, сообщает "Чемпионат".

Сумма трансфера составит 16 млн евро. Еще 4 млн "Спортинг" сможет получить в качестве бонусов. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Зенит Акунья Спортинг
Сегодня, 13:56
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#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо.Ждём негодования хрюшек по поводу нашего усиления.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и ответ, почему тянули. Бабла у бомжей не было.


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#4  Роман Евсеенко   (Сегодня, 14:04)
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online

Не верю
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#3  ШаХерезада   (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
А кто созидать будет?

судья, как обычно


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  Савелий  Россия (Сегодня, 14:02)
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Какой "результативный" товарищ.... С целью перепродажи? А кто созидать будет?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 13:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
это хорошо
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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