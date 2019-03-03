Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Юрий Сёмин: у Фернандеша лежит предложение "Локомотива", дальше все зависит от него

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал переговоры о продлении контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешем.

"Фернандеш должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал никаких предложений, то сейчас мы ему это предложение сделали. Вопрос в том, примет он его или нет. Если примет, значит, будет с нами дальше, а если нет – продолжит карьеру в другом месте или дождется окончания контракта. Но предложение у него лежит", - приводит слова Семина "СЭ".
Теги: Семин Локомотив Фернандеш
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