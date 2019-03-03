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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
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"Украинцы не должны переходит в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого
Может ли украинский футболист переходить в российский клуб? Сохранит ли он после трансфера место в сборной Украины? На вопросы, которые породил новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий, отвечают украинские журналисты и футбольные люди.
Мы решили не разгребать кучу нечистот, которая вылилась на Ярослава с украинской стороны, хотя в его Инстаграм оскорбления и одобрения сыплются примерно в равной пропорции. Понятно, что основная часть украинских болельщиков видеть Ракицкого в сборной видеть больше не желает и считает его предателем.
Но люди, имеющие чуть большее отношение к футболу, высказываются менее категорично. Мирча Луческу, в своё время вводивший Ярослава в основу «Шахтёра», вообще не видит проблемы.
– При чем здесь политика? Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот – этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев и наоборот. Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, интересный и профессиональный. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Фанаты несогласны? Это их мнение. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает, – цитирцет Луческу «СЭ».
Не закрывает Ракицкому дорогу в сборную и член исполкома Федерации футбола Украины Сергей Макаров.
«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Вопрос дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины будет решаться тренерским штабом команды. Переход в "Зенит" - это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», – приводит непопулярную в Украине точку зрения Макарова ТАСС.
Про «футбол вне политики» в интервью Sport24 говорил и агент Дмитрий Селюк, но переход Ракицкого он не одобряет.
«Я считаю, что футбол должен быть вне политики. Но на сегодняшний день между Украиной и Россией отношения не самые лучшие. Хотя я считаю, что народ единый и все братья. У меня много друзей и знакомых, как на Украине, так и в России, и считаю, что рано или поздно отношения должны нормализоваться.
Но я считаю, что украинские футболисты не должны переходить в российский чемпионат. Российские ведь футболисты не едут в Украину играть. Что, мало чемпионатов, куда мог перейти Ракицкий?
Безусловно, такой переход может сказаться на его международной карьере, но это не главное. «Зенит», приглашая его, должен понимать, что на Ракицкого, естественно, будет оказываться давление. И, соответственно, он будет уже не так счастлив и мотивирован.
Конечно, он не будет «персоной нон грата», но он может быть нерукопожатным игроком и человеком на Украине, на него это будет давить. И в конечном итоге, он не будет показывать себя так, как хотел «Зенит», приобретая его. Это очень сложные моменты»
Известный украинский журналист Артём Франков понимает футболиста, но не видит у него будущего в сборной.
«Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом со стороны коммерческой трансфер выгоден всем. Кроме сборной Украины, которая теперь с высокой долей вероятности не сможет использовать этого футболиста по политическим причинам. Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду.
Ракицкий прекрасно понимал дальнейшее развитие событий. Но тут многое очевидно — солидная зарплата, сильный чемпионат, постоянное участие в еврокубках, долгосрочный контракт. Расчет чисто практический.
Я лично отношусь к трансферу с пониманием нынешней ситуации. Я предпочитаю не вступать в политические дискуссии, которые могут вызвать дополнительный срач», – цитирует Франкова Sport24.
А вот коллега Франкова Ярослав Янков в интервью тому же изданию допускает, что решение всё же будет приниматься тренерами и окажется положительным.
«На Ракицкого всегда было давление, подозрение, что он придерживается пророссийских взглядов. Вернее, в некоторых интервью он на это намекал. Из-за этого его недолюбливают. Сложилась такая тенденция, что при вызове в сборную он зачастую травмирован. Появились подозрения что это все неслучайно. Не знаю, насколько это правда, но об этом говорят в народе.
Ему неоднократно ставилось в упрек, что он не поет гимн. Я не разделяю эту точку зрения. Да, он не поет, но на поле не халтурит, по самоотдаче тоже никаких вопросов, защищает честь Украины. Он однозначно один из лучших защитников на Украине. «Шахтеру» без Ракицкого будет сложно.
Был бы Мирон Маркевич у руля сборной, его бы не вызвали. Сейчас Андрей Шевченко, и, мне кажется, он лоялен к этим вопросам. Думаю, что для Шевченко результат будет на первом месте. Думаю, что ситуация уже чересчур перекручена. Когда Ярослава вызовут, то болельщики могут повозмущаться, плакаты какие-то написать. Сами футболисты встанут на его сторону, сборная очень сплоченная»
Это уже подтвердили Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. В комментариях под постом Ракицкого об уходе из «Шахтёра» первый написал «машина», а второй – «легенда». Более развёрнуто высказался бывший партнёр Ракицкого по «Шахтёру» бразилец Бернард: «Желаю тебе сего самого лучшего, бро! Ты заслужил»
Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов тоже пожелал Ракицкому удачи и даже назвал его примером для молодёжи.
«Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии. Ярослав сыграл за «Шахтер» более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.
Сегодня мы желаем удачи Ярославу в «Зените». Я убежден: «Шахтер» в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит «Шахтер», в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда»
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит»
Мы решили не разгребать кучу нечистот, которая вылилась на Ярослава с украинской стороны, хотя в его Инстаграм оскорбления и одобрения сыплются примерно в равной пропорции. Понятно, что основная часть украинских болельщиков видеть Ракицкого в сборной видеть больше не желает и считает его предателем.
Но люди, имеющие чуть большее отношение к футболу, высказываются менее категорично. Мирча Луческу, в своё время вводивший Ярослава в основу «Шахтёра», вообще не видит проблемы.
– При чем здесь политика? Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот – этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев и наоборот. Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, интересный и профессиональный. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Фанаты несогласны? Это их мнение. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает, – цитирцет Луческу «СЭ».
Не закрывает Ракицкому дорогу в сборную и член исполкома Федерации футбола Украины Сергей Макаров.
«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Вопрос дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины будет решаться тренерским штабом команды. Переход в "Зенит" - это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», – приводит непопулярную в Украине точку зрения Макарова ТАСС.
Про «футбол вне политики» в интервью Sport24 говорил и агент Дмитрий Селюк, но переход Ракицкого он не одобряет.
«Я считаю, что футбол должен быть вне политики. Но на сегодняшний день между Украиной и Россией отношения не самые лучшие. Хотя я считаю, что народ единый и все братья. У меня много друзей и знакомых, как на Украине, так и в России, и считаю, что рано или поздно отношения должны нормализоваться.
Но я считаю, что украинские футболисты не должны переходить в российский чемпионат. Российские ведь футболисты не едут в Украину играть. Что, мало чемпионатов, куда мог перейти Ракицкий?
Безусловно, такой переход может сказаться на его международной карьере, но это не главное. «Зенит», приглашая его, должен понимать, что на Ракицкого, естественно, будет оказываться давление. И, соответственно, он будет уже не так счастлив и мотивирован.
Конечно, он не будет «персоной нон грата», но он может быть нерукопожатным игроком и человеком на Украине, на него это будет давить. И в конечном итоге, он не будет показывать себя так, как хотел «Зенит», приобретая его. Это очень сложные моменты»
Известный украинский журналист Артём Франков понимает футболиста, но не видит у него будущего в сборной.
«Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом со стороны коммерческой трансфер выгоден всем. Кроме сборной Украины, которая теперь с высокой долей вероятности не сможет использовать этого футболиста по политическим причинам. Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду.
Ракицкий прекрасно понимал дальнейшее развитие событий. Но тут многое очевидно — солидная зарплата, сильный чемпионат, постоянное участие в еврокубках, долгосрочный контракт. Расчет чисто практический.
Я лично отношусь к трансферу с пониманием нынешней ситуации. Я предпочитаю не вступать в политические дискуссии, которые могут вызвать дополнительный срач», – цитирует Франкова Sport24.
А вот коллега Франкова Ярослав Янков в интервью тому же изданию допускает, что решение всё же будет приниматься тренерами и окажется положительным.
«На Ракицкого всегда было давление, подозрение, что он придерживается пророссийских взглядов. Вернее, в некоторых интервью он на это намекал. Из-за этого его недолюбливают. Сложилась такая тенденция, что при вызове в сборную он зачастую травмирован. Появились подозрения что это все неслучайно. Не знаю, насколько это правда, но об этом говорят в народе.
Ему неоднократно ставилось в упрек, что он не поет гимн. Я не разделяю эту точку зрения. Да, он не поет, но на поле не халтурит, по самоотдаче тоже никаких вопросов, защищает честь Украины. Он однозначно один из лучших защитников на Украине. «Шахтеру» без Ракицкого будет сложно.
Был бы Мирон Маркевич у руля сборной, его бы не вызвали. Сейчас Андрей Шевченко, и, мне кажется, он лоялен к этим вопросам. Думаю, что для Шевченко результат будет на первом месте. Думаю, что ситуация уже чересчур перекручена. Когда Ярослава вызовут, то болельщики могут повозмущаться, плакаты какие-то написать. Сами футболисты встанут на его сторону, сборная очень сплоченная»
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17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!
Это уже подтвердили Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. В комментариях под постом Ракицкого об уходе из «Шахтёра» первый написал «машина», а второй – «легенда». Более развёрнуто высказался бывший партнёр Ракицкого по «Шахтёру» бразилец Бернард: «Желаю тебе сего самого лучшего, бро! Ты заслужил»
Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов тоже пожелал Ракицкому удачи и даже назвал его примером для молодёжи.
«Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии. Ярослав сыграл за «Шахтер» более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам.
Сегодня мы желаем удачи Ярославу в «Зените». Я убежден: «Шахтер» в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит «Шахтер», в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда»
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит»
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