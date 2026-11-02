Очередной разгром от лидера и успех "Урала" на "Фиште". Обзор 16-го тура Первой лиги

"Нижний Новгород" не заметил "Арсенал"
"Арсенал" после возвращения Дмитрия Аленичева пропускает много, так что матч на поле лидера не сулил тулякам ничего хорошего. На 19-й минуте случился первый гол - Коледин с правого фланга навесил в штрафную соперника, а Соколов в касание уложил мяч в ближний угол. А ещё через 4 минуты после заблокированного удара Сарвели мяч отскочил на правый край штрафной к Пополитову, который пробил в противоход Мелихову. Имамова же перед перерывом проверил Брнович, но Ислам мяч со второй попытки накрыл.
Во второй половине хозяева методично довели дело до разгрома - сначала легенда "Нижнего" Гоцук сфолил против Игнатенко в штрафной, а Сарвели пробил с пенальти под перекладину, а потом арендованный у "Крыльев" Владимир точно пробил головой в дальний угол после мягкой подачи Калинского. "Аргентину-Ямайку" мог организовать Царукян, но переиграть Мелихова не сумел. 4:0 - "Нижний Новгород" одерживает седьмую победу кряду и девятую с учётом Кубка, "Арсенал" на одиннадцатом месте в таблице и на последнем по пропущенным голам наряду с "Енисеем".
"Урал" обыгрывает "Сочи" на "Фиште"
"Сочи" в случае победы над "Уралом" мог оторваться на семь очков от третьего места, но команда Сергея Юрана была против. Не самый событийный первый тайм "шмели" обогатили за 10 минут до перерыва - Фуррье классным ударом головой замкнул подачу Сунгатулина с правого фланга. А в начале второй 45-минутки Митров, прерывая прострел Морозова, отбил мяч прямо на Берти, который спокойно оформил первый дубль в России.
Свои немногочисленные шансы "барсы" не реализовали, Селихову удалось разок по-настоящему выручить после запла Барта с линии штрафной. 0:2 - "Урал" добывает вторую выездную победу кряду и сокращает отставание от "Сочи" до одного очка.
"КАМАЗ" спасся в игре с "Торпедо"
"КАМАЗ" и "Торпедо" встречались в автозаводском дерби, которое ярким назвать не получится, но развязка получилась драматичной. В первой половине челнинцы могли забивать усилиями Воронина, но тот пробил головой мимо створа, а после хитрого розыгрыша углового Уридия в ворота не попал. Гости же нашли свой шанс в середине второго тайма - Окоронкво после заброса Каштанова убежал на рандеву с голкипером и отправил мяч в сетку.
Дальше черно-белые спокойно сдерживали соперника, лишь в компенсированное время возник шанс у Солодухина, однако тот пробил с линии вратарской выше цели. А спаслись хозяева на четвёртой добавленной минуте - Семёнов перед штрафной качнул экс-челнинца Апекова и нанес шикарный обводящий удар в дальний угол. 1:1 - "КАМАЗ" добывает очки в пяти из шести последних матчей и выбирается из зоны вылета, "Торпедо" не проигрывает в пяти турах и идёт на четвертой строчке.
Третий заход Тихонова и разгром в Рощино
Эпопея с главным тренером в "Енисее" на прошлой неделе решилась стремительно - Андрей Тихонов в третий раз возглавил красноярскую команду и сразу же повёз её на выезд в Рощино. Большие потери в составе и определенный фарт "Ленинградца" не позволили добиться успеха, а ведь впереди у "львов" "Нижний Новгород" в Кубке и "Сочи" в первенстве. Хозяева в середине первого тайма открыли счёт - сумасшедший бэнгер удался Яковлеву, который метров с 35 поразил дальний угол.
В начале второго тайма Яковлев получил мяч на входе в штрафную от Морозова, на замахе обыграл защитника и расстрелял ворота Опарина, а ещё через 15 минут Морозову самому удался отличный дальний удар, который застал врасплох Опарина. В этом матче команда Александра Шмарко создала 0,53 xG, но победила крупно. 3:0 - "Ленинградец" обходит "Енисей" в таблице, продолжая набирать большую часть очков дома, красноярцы же с худшей обороной оказываются на краю пропасти.
Ничья в Домодедово
"Велес" принимал на своём поле "Спартак" и едва не пропустил уже на первой минуте - Бугриёв выскочил на рандеву с Купцовым, однако пробил мимо створа, а в ответ удар Галкина парировал Шамов. Костромичи всё-таки забили быстрый гол - после навеса с углового и скидки головой гости пропихнули мяч в сетку при участии Мохаммади и Гурцкая, правда, вопрос по положению "вне игры" и положению рук атакующих остался открыт. Дальше уже хозяева начали обстрел ворот гостей, но либо подводила точность, либо надёжен был Шамов.
Отыгрались "крылатые быки" уже после перерыва - Корольков проткнул мяч на левый край штрафной, а Гираев точно пробил в дальний нижний угол. Следом Галкин не смог попасть в створ после сольного прохода, а Гираев пробил головой выше створа. Последний шанс в этой игре упустил Никин, у которого не получился удар из пределов штрафной. 1:1 - команды остаются на своих позициях, при этом "Велес" выиграл один из восьми последних матчей, а "Спартак" - один из пяти.
"СКА-Хабаровск" победил в битве за выживание
"Нефтехимик" принимал "СКА-Хабаровск" уже в качестве команды зоны вылета, и в придонной битве всё было достаточно напряженно. Едва ли не первый момент на исходе первого тайма привёл к голу - Горелишвили навесил со штрафного, а Маркитесов головой подрезал мяч точно в дальний угол. Хозяева ответили парой не самых опасных ударов в створ, с которыми справился Штепа, а дальний удар Мукбы цели не достиг. Был и опасный угловой, на которым ошибся вратарь, но Печенкин в падении головой пробил мимо створа.
Хабаровчане же за полчаса до конца поймали соперника на контратаке с численным преимуществом, Максимов после передачи Коряна вошел в штрафную с левого края и поразил дальний угол ворот Голубева. В концовке случился ещё и гол Глотова уже в пустые ворота, однако у Степана был зафиксирован оффсайд, а Школик из штрафной пробил рядом со штангой. 0:2 - "СКА-Хабаровск" одерживает вторую победу подряд и обходит "Нефтехимик", у которого одно очко в шести последних играх.
"Текстильщик" ушел от поражения в Ульяновске
"Волга" набрала хороший ход под руководством Александра Грищенко и в домашнем матче с "Текстильщиком" намеревалась продлить удачную серию. В первом тайме ульяновцы упустили несколько моментов, в частности, пару раз с хороших позиций выше пробил Шагиахметов. Свой шанс хозяева реализовали ближе к перерыву - Саплинов навесил с левого фланга, Гершун головой скинул к линии вратарской, а Хашкулов поразил ближний угол, забив в третьей игре кряду.
Во второй половине гости встрепенулись - Джебов и Ищенко не реализовали двойной шанс из-за удачной работы Шакерова, а в ответ Степанов пробил в упор точно в Фадеева. А свой момент гости нашли уже в компенсированное время - в ворота Шакерова был назначен пенальти за игру рукой, а Никитин с "точки" не промахнулся. 1:1 - "Волга", тем не менее, продлевает беспроигрышную серию до пяти матчей, а "Текстильщик" остается на последнем месте.
Дебют Мелёшина у руля "Челябинска" получился успешным
"Челябинск" в первом матче под руководством Алексея Мелёшина начал достаточно мощно - уже на 3-й минуте Янович оформил первый сэйв, а через минуту голкипер сфолил на пенальти, который уверенно реализовал Гаджимурадов, добравшийся до отметки в десять забитых мячей. Затем Рамазан мог забить и с игры, но Янович вытащил из дальнего угла, а перед самым перерывом Урванцев грудью отправил мяч в ворота после сильного прострела Левина, но оказался в оффсайде.
Уже после перерыва свои моменты создали и ярославцы, самый убойный случился у Мартового, однако мяч попал в штангу. А окончательно исход встречи был решен на 84-й минуте - Гаджимурадов навесил с углового с левого фланга, Караев пытался аккуратно скинуть мяч вратарю, но организовал автогол. 2:0 - "Челябинск" добивается победы и отодвигается от зоны вылета, "Шинник" проигрывает впервые за пять туров.
Нулевая ничья в Волгограде
Без голов завершился матч в Волгограде, где гостила "Уфа", хотя свои подходы были у обеих команд. Невысокий Агеян сумел пробить головой, но в створ не попал, хозяева также чаще били неточно. А последний момент в этой встрече упустили хозяева - Юдинцев не попал в дальний угол с правого края штрафной. 0:0 - "Ротор" и "Уфа" остаются при своих на экваторе турнирной таблицы.
Очередной разгром от лидера и успех "Урала" на "Фиште". Обзор 16-го тура Первой лиги
"Нижний Новгород" не оставил шансов "Арсеналу", дубль Берти помог "Уралу" победить на "Фиште", "Торпедо" упустило победу в Набережных Челнах в концовке, а Тихонов стартовал с крупного поражения.
ФК "Нижний Новгород"